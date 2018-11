Předseda sněmovny Vondráček kritikům prezidenta: Za sto let ho ocení jako velkou postavu historie

Předseda Poslanecké sněmovny Radek Vondráček (za ANO) má za to, že je třeba pokusit se zahladit některé stále hlubší společenské příkopy. Jak? Jeden z nejvyšších ústavních činitelů se domnívá, že by bylo vhodné udělat tlustou čáru za minulostí a opět spolu mluvit. Poslal vzkaz také lidem, kteří dnes kritizují prezidenta Miloše Zemana.

Radek Vondráček se domnívá, že by spolu Češi, Moravané a Slezané měli opět mluvit. Jak na to? Vondráček by byl rád, kdyby se jednak podařilo zlepšit politickou kulturu v Česku, ale zároveň by ocenil, kdyby lidé chovali k politikům větší respekt. Nedostatek respektu se podle jeho názoru projevil např. ve chvíli, kdy bývalý člen normalizační komunistické strany a dnešní premiér vzpomínal u Českého rozhlasu na oběti srpna 1968. Tehdy na něj lidé pískali. Předseda Poslanecké sněmovny se domnívá, že to tehdy přehnali. Stejně tak by větší respekt měli projevovat politici sobě navzájem.

A jako by toto samo o sobě nestačilo, na premiéra útočí i média. Např. server Českého rozhlasu znovu vytáhl na světlo často probíranou dotační kauzu firmy Čapí hnízdo, ve které je premiér stíhán. V rozhovoru pro Reflex.cz Vondráček prohlásil, že vyšetřovatel si už jistě o kauze udělal určitý obrázek. Předseda Sněmovny nepochybuje, že celá kauza dopadne pro Babiše dobře.

Nakonec přidal pár slov i na adresu prezidenta Zemana. Po tom, co viděl agresivní chování některých protestujících právě před Českým rozhlasem v srpnu, je nakloněn věřit tomu, co říkává Zeman. Že by na něj někteří lidé pískali, ať by řekl cokoliv.

Podle Vondráčka je Miloš Zeman velkou postavou české historie. „Za sto let ho tak jednou představí dějepisci. Už dnes můžeme říct, že to byl předseda Poslanecké sněmovny, předseda vlády, dnes prezident republiky, a ČSSD přetvořil v největší levicovou stranu v zem,“ vykresloval Zemanovy úspěchy host.

autor: mp