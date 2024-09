Předsedkyně Evropského parlamentu a manžel lobbista. A jedna nenápadná výjimka

Když se maltská politička Roberta Metsolaová stala na počátku roku 2022 předsedkyní EP, slibovala, že bude jednat transparentně. Prosadila kvůli tomu dokonce i nový etický kodex. V tomto etickém kodexu je napsáno, že vysoce postavení členové této instituce musejí hlásit své potenciální střety zájmů, a to včetně střetů, které souvisejí nejen s jejich ekonomickou situací, ale také s jejich nejbližší rodinou, případně s citovými vzplanutími.

„Ale podle těchto nových pravidel byla jedna klíčová osoba vynechána: samotná předsedkyně,“ upozornil server Politico. „Pokud jde o její vlastní záležitosti, odmítla jít příkladem,“ doplnil na adresu Metsolaové server.

A hned pokračoval.

„Kdyby po ní bylo požadováno, aby učinila takové prohlášení, mohla by uvažovat o oznámení veřejnosti, že její manžel, Ukko Metsola, byl předním lobbistou EU pro Royal Caribbean Group, se sídlem v Miami, druhou největší světovou společnost zabývající se výletními loděmi.“

Nicholas Aiossa, ředitel Transparency International EU, zdůraznil, že neexistuje jediný pádný důvod, aby Roberta Metsolaová nejednala stejně transparentně jako další členové parlamentu. „Není důvod, proč by prezidentka Metsolaová – nebo jakýkoli prezident – měl být zproštěn povinnosti podat takové prohlášení,“ řekl Aiossa. „Pokud máte manžela nebo manželku, která se podílí na jakékoli činnosti, placené nebo neplacené, snažící se ovlivnit tvorbu politiky EU, měl by to europoslanec prohlásit,“ dodal.

Pravdou však také je, že Ukko Metsola vyplnil všechny potřebné listiny EU a neskrýval, že jedná jako lobbista. Z tohoto pohledu manželé jednali v souladu s pravidly.

„Přesto nelze popřít, že absence formálního odhalení ochránila vztah mezi předsedkyní parlamentu a lobbistou před veřejnou kontrolou, i když Ukko Metsola doprovázel svou manželku na formálních návštěvách, včetně korunovace britského krále Karla III., a Roberta Metsolaová hovořila alespoň dvakrát ve prospěch … námořní dopravy,“ rozváděl myšlenku server.

Mluvčí předsedkyně EP Jüri Laas v prohlášení uvedl, že snaha interpretovat postavení Ukka Metsoly jako skrytého lobbisty je zavádějící a Roberta Metsolaová podle něj z tohoto pohledu není ve střetu zájmů.

Budoucí předsedkyně EP získala vzdělání na College of Europea a v jednu chvíli se prý o konzervativní političce uvažovalo jako o budoucí premiérce Malty. Ale nakonec zakotvila v Bruselu. „Zasedala v parlamentním výboru, který vyšetřoval offshorové společnosti využívané zkorumpovanými politiky včetně politiků z Malty. … Získala si obdiv, ba dokonce loajalitu od protikorupčních aktivistů a europoslanců, kteří prohlásili, že její úsilí o rozšíření transparentnosti v parlamentu bylo skutečné,“ napsal server Politico.

Její muž pochází z Finska a navštěvoval Kennedy School of Government na Harvardu. Mají spolu 4 děti a zatímco Roberta Metsolaová řídí jednání poslanců, její muž prý řídí domácnost. Ale nejen domácnost.

V září 2020 převzal dočasnou roli generálního ředitele evropské pobočky Cruise Lines International Association, nejmocnějšího lobbistického orgánu v oboru. Jeho funkční období skončilo o rok později, zhruba měsíc předtím, než byla Roberta Metsolaová nominována na prezidentku parlamentu,“ upozornil server.

A někteří z aktivistů na Ukkovi nenechávají nit suchou.

„Vždy je problematické, když průmysl, který je tak znečišťující a špatný jako výletní lodě, má tak jasný přístup k evropským institucím a mocenským pozicím,“ řekl Jacob Armstrong, aktivista z nevládní organizace Transport & Environment.

Parlament schválil návrhy zákonů, které poprvé zavádějí cenu za emise uhlíku z námořní dopravy – odhaduje se, že ročně se na emisních povolenkách v tomto sektoru protočí až 600 milionů eur. Ukko Metsola podle všeho chce, aby tyto peníze šly také na zezelenání jeho odvětví, aby mohlo fungovat dál.

Metsolaová v této souvislosti uvedla, že nikdy nepřekročila žádné etické hranice, aby pomohla svému manželovi. Ale podle serveru Politico se nabízí otázka, zda by neměla střet zájmů hlásit do Evropského parlamentu den co den, když žije v jedné domácnosti s lobbistou. Server totiž zjistil, že jako předsedkyně EP promluvila o lodní dopravě celkem dvakrát a označila ji za jednu z oblastí důležitých pro ekonomiku EU.

Psali jsme: „Lidé nestávkují, protože nevěří, že se to zavede.“ Zelená elektřina a Fiala. Muž z praxe hovoří Eurokomisař Síkela. Od Leyenové dostal klíčovou oblast. Co další jména? Pošlete místo muže ženu, žádala prý Leyenová některé země Odpor proti zákazu plastových brček. Brusel ale trvá na svém