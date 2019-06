Předsedou TOP 09 může prý být znovu šlechtic. Ale kníže Schwarzenberg to nebude...

V hnutí TOP 09 pokračuje nepříliš přívětivá atmosféra. Po Miroslavu Kalouskovi se totiž objevil další vysoce postavený kritik šéfa strany Jiřího Pospíšila. Je jím senátor a místopředseda strany Tomáš Czernin. „Domnívám se, že jde těžko skloubit být europoslancem a současně předsedou strany. Měl by být jiný kandidát,“ řekl serveru iDNES.cz Tomáš Czernin a navázal tak na kritiku Pospíšila, ve které hrál dosud prim především Kalousek. Právě Czernin by mohl být na podzim kandidátem na lídra strany a Pospíšilovým vyzyvatelem.

Anketa Kdybyste byli poslanci, jak byste příští týden hlasovali o nedůvěře vlády? Pro pád Babišovy vlády 12% Pro setrvání Babišovy vlády 87% Zdržel(a) bych se 1% hlasovalo: 15047 lidí řekl serveru iDNES.cz Czernin. Na dotaz, zda on sám bude na podzimním volebním sněmu strany kandidovat na předsedu, odvětil: „Nechci se o tom teď bavit, než se to probere na vnitrostranické půdě. Je to otázka dnů.“

„Je třeba mít kandidáta, který opravdu bude mít tu stranu v centru pozornosti a povede ji do voleb do Poslanecké sněmovny. Kandidát, který se přihlásí o tuhle odpovědnost, se přihlásí poměrně brzy,“ uvedl v pátek Kalousek.

Dusná atmosféra v TOP 09 již panuje delší období, zatímco tak bývalí předsedové TOP 09, Karel Schwarzenberg a Miroslav Kalousek čekali na výsledky květnových eurovoleb v pražské kavárně Mlýnská, současný šéf strany Jiří Pospíšil byl v nedalekém volebním štábu. Kalousek následně proti Pospíšilovi vystartoval po oznámení volebních výsledků, kdy strana v koalici s hnutím STAN dostala 11,65 procenta hlasů a TOP 09 a Starostové a nezávislí se podělili o tři europoslance. „Není možné skloubit pozici europoslance a předsedy strany,“ reagoval Kalousek na Pospíšilovo obsazení více funkcí.

„Má syndrom expředsedy,“ bránil se tehdy vůči Kalouskově kritice Pospíšil. „Obecně se tomu říká syndrom bývalých předsedů. Patří to k české politické kultuře, kdy bývalí předsedové často neunesou to, že už nejsou předsedy, a tak alespoň kritizují své nástupce,“ uvedl.

Kalousek prý jméno kandidáta již zná, ale nechtěl ho prozradit. O Czerninovi jako kandidátovi na předsedu TOP 09 uvažoval, stejně jako o Markétě Pekarové Adamové, ve chvíli, kdy stranu po něm přes jeho odpor převzal Jiří Pospíšil. Ani jeden nechtěl ale tehdy kandidovat a první místopředsedkyně Pekarová Adamová je nyní jednou z hlavních spojenkyní Pospíšila. Kalousek v rozhovoru pro páteční Právo potvrdil, že Pospíšila na pozici předsedy nevolil a řekl, že ho na podzimním sněmu ani volit nebude. „Z mého pohledu se na pozici předsedy TOP 09 diskvalifikoval,“ upřesnil svou kritiku.

„Miroslav Kalousek není majitelem TOP 09. O tom, kdo bude předsedou strany, nerozhodne on, ale delegáti volebního sněmu,“ řekl poté iDNES.cz Pospíšil a rozohnil se, že Kalousek „svými výroky v médiích poškozuje pozici TOP 09 při právě probíhajícím jednání s hnutím STAN o možnosti společné kandidatury v krajských volbách a ve volbách do Sněmovny“.

Sám Pospíšil ještě nepotvrdil, že bude funkci předsedy TOP 09 obhajovat, ale vychází z toho, že vzhledem k výsledku eurovoleb má právo ucházet se o místo v užším vedení i nadále.

