Překrucování migrační krize, naposledy to zkoušel Farský u Moravce. Evropu nezachránila Merkelová, ale Orbán s Kurzem, vzkazuje poslanec ODS

„Masové migraci do Evropy otevřeli vrata politici, kteří vyrostli na idejích revolucionářů z pařížských barikád konce 60. let minulého století. Až příchod lidí typu Viktora Orbána a Sebastiana Kurze pomohl změnit jejich zničující kurz,“ míní Skopeček. Podle něj jsme svědky překrucování migrační krize, ve kterém se z viníků dělají zachránci a negativní důsledky se bagatelizují. Naposledy si prý něčeho takového všiml v minulé nedělní show Václava Moravce, kde se o to pokoušel poslanec STAN Jan Farský.

Následně se rozepsal o tom, jak budou obrovské náklady na integraci migrantů. „Koneckonců důsledky ideologie multikulturalismu můžeme vidět i u mnohem dřívějších, řízenějších a menších migračních vln do evropských západních ‚postkoloniálních‘ zemí. Vznikají ghetta, no-go zóny a druhé či třetí generace migrantů neumějí ani jazyk země, ve které se rodičům, původním příchozím, narodily,“ zmínil s tím, že to je již dnes realitou řady evropských metropolí.

Ing. et Ing. Jan Skopeček ODS



Zmínil rovněž skutečnost, že problém masové migrace tak neskončil poklesem počtu příchozích do Evropy. „Naopak většinu tragických důsledků tohoto sociálního experimentu teprve poneseme,“ dodal.

Druhou nebezpečnou tendencí je pak podle něj snaha učinit z viníků masové migrační krize do Evropy zachránce, kteří naopak k řešení migrační vlny přispěli. „Někteří dokonce tvrdí, že masová migrace se zvládla díky společnému postupu EU,“ zkonstatoval Skopeček.

A zmínil politiku maďarského premiéra Viktora Orbána či rakouského Sebastiana Kurze a italského Mattea Salviniho. „Byla to právě politika Viktora Orbána a nástup politiků typu Sebastiana Kurze a Mattea Salviniho, myšleno obecně na politické hřiště, nikoliv nutně do exekutivních pozic, jež některé zastánce bezbřehé migrace do Evropy z politických pozic odstavily či je donutily jejich plány revidovat,“ uvedl Skopeček s tím, že nebýt politiků, jako je premiér Orbán, kancléř Kurz či ministr vnitra Salvini a jim podobných, masová migrace do Evropy by pokračovala dodnes.

