Premiér Babiš by měl dnes jednat o vládě s předsedou KSČM Filipem

19.06.2018 6:52

Dohodu o toleranci kabinetu ze strany KSČM či aktuální spor o nominaci Miroslava Pocheho (ČSSD) na ministra zahraničí by mohli na své dnešní plánované schůzce probírat premiér Andrej Babiš (ANO) s předsedou KSČM Vojtěchem Filipem. Užší vedení komunistů v závěru minulého týdne schválilo podmínky, za kterých by o toleranci vlády ANO a ČSSD měla strana uvažovat, definitivní rozhodnutí by mělo padnout příští víkend.