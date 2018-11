Premiér Babiš žádá po kupci ostravských oceláren písemné plány investic

Premiér Andrej Babiš (ANO) chce, aby společnost Liberty House, která je potenciálním kupcem ostravských oceláren ArcelorMittal Ostrava (AMO), písemně deklarovala plán a výši investic do ostravských oceláren a zároveň představila víceletý investiční plán. Premiér to po dnešním jednání s majitelem britské firmy Sanjeevem Guptou řekl ČTK. Společnost prý chce využít dosud nezužitkované kapacity hutí.

„Ptali jsme se na jejich plány a investice, jak to myslí s energetikou a surovinami a další. Tvrdí, že chtějí investovat, aby využili kapacitu, která tam je dosud nevyužitá,“ uvedl Babiš. Podle něho vláda chce, aby investor své plány s ostravskými hutěmi představil i písemně, což se dosud nestalo.

Podle něj zástupci společnosti dále avizovali, že chtějí využít nové technologie, které si vyžádají větší kapacitu přenosové soustavy. Tento plán si chce vláda ověřit.

Podle britské společnosti byly hlavním tématem dnešního jednání personální otázky. Podnik počítá nejen se zachováním současných pracovních míst, ale s jejich navýšením díky postupnému zvyšování výroby. To by se podle společnosti mělo podařit zvýšením produkce oceli na tři miliony tun ročně místo současných dvou milionů tun. „Postupným navýšením výroby chceme z Ostravy vybudovat nezávislý a konkurenceschopný podnik, který bude na trhu silným soupeřem ArcelorMittal i dalším výrobcům oceli v Evropě,“ doplnil Gupta.

V současnosti vláda čeká na vyjádření Evropské komise. Tu Babiš v říjnu požádal, aby při schvalování kupce hutního podniku AMO prozkoumala transakce s emisními povolenkami a investiční plán potenciálního kupce.

Liberty už dříve uvedla, že v příštích pěti letech chce do podniku investovat minimálně 150 milionů eur. To je však podle odborů málo, protože by to negarantovalo ani současný rozsah provozu hutí. Gupta po dnešním dopoledním jednání s odbory řekl, že uvedených 150 milionů eur (3,87 miliardy korun) není maximální investice, ale minimum pro udržení a optimalizaci provozu. Zároveň uvedl, že firma potřebuje čas na rozpracování dlouholetého rozvojového plánu.

Skupina ArcelorMittal indického miliardáře Lakšmí Mittala musí podle podmínek Evropské komise ostravskou huť a několik dalších podniků prodat, aby neměla příliš velký podíl na evropském trhu po akvizici největší evropské ocelárny Ilva v Itálii. Novým majitelem má být britská firma Liberty House z globální skupiny GFG britského podnikatele s indickými kořeny Gupty. Podmínkou pro uzavření transakce je i schválení kupce Evropskou komisí a projednání s odbory. AMO má i s dceřinými firmami téměř 7 000 zaměstnanců.

autor: nab