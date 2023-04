Prezident Pavel. „Budeme teprve koukat. Z toho mrazí,“ varuje Jakl

reklama

Zmínil, že prezidentské volby mu připomněly jeden vtip na Slovensku: „V reportáži se ptali nějakého respondenta na chodníku: ‚Prosím vás, kdybyste měl na vybranou – máte možnosti a) a b) – za a) strávit zbytek života se svojí manželkou… – b), b), b)!‘ Takže lidi vlastně věděli, že a), tedy jako Andrej Babiš, v žádném případě ne, takže prezident Pavel se stal tím b), tedy čímkoli. My teprve budeme koukat, co se zatím b) skrývá,“ uvedl Ladislav Jakl.

„Jestliže společenská politická scéna, kde se pohybují lidé, kteří mají nějaké vyhraněné krystalické názory na spoustu věcí, názory, s kterými je možné souhlasit, nesouhlasit, polemizovat, přít se, diskutovat, tak jestliže tato společenská sféra vlastně nevyprodukovala například nikoho, kdo by byl protiváhou současné vládní moci, tak těžko si může někdo rvát vlasy nad tím, jak to dopadlo, protože Andrej Babiš vyhrát nemohl, to je jasné,“ pokračuje Ladislav Jakl.

Pokud byl zvolen bývalý komunistický funkcionář, rozvědčík, znamená to, že všechno je odpuštěno? Zajímal se moderátor Lubomír Veselý. „Předseda základní organizace KSČ, člověk s falešnou identitou, falešnými doklady, vycvičený na vysazení v týlu nepřítele...,“ dodal Jakl ke kontroverzní minulosti z minulého režimu Petra Pavla, kterou v jeho případě lidé překvapivě tolerují. „Překvapivě lidi, kteří tímto tématem nejvíce šermovali, byli ti nejhorlivější podporovatelé kandidáta Pavla. To to budou mít trochu složitější, tuto kartu hrát,“ říká novinář.

„Volby a kampaň vykrystalizovaly tak, že on jediný bude schopen porazit nenáviděného Babiše, tak bylo vše zapomenuto. Volby se odehrávaly v duchu: ten náš komouš je lepší než ten váš komouš,“ doplňuje Jakl. „Myslím si, že kdyby politická scéna byla schopna vyprodukovat někoho věrohodného, bez takového zásadního škraloupu, tak by to nepochybně takový kandidát měl. Pavlova minulost je velká zátěž, velké břemeno, to, že to spoustu lidí přešlo, je jen díky tomu, že mají pěnu u úst, když se vysloví Babišovo jméno – do značné míry oprávněně –, ale dál už nejsou schopni uvažovat.

Na tak vysoké funkci u nás komunistický funkcionář po listopadu ještě nebyl. A že bude 34 let po listopadu, to by mě fakt nenapadlo. Život přináší různé paradoxy,“ zhrozil se publicista.

Podle Jakla je dnes poptávka po osvoboditeli, moderátor se ptal, zda jej vidí například v Jindřichu Rajchlovi. „Možná ho potkáváme někde na ulici, v tramvaji, možná to není nikdo, kdo by teď byl v aktuálním horizontu. Nemyslím si, že nás zachrání nějaký Marťan, který bude umět politický marketing a bude umět dobře prodat svůj projekt, bude skvěle mluvit a bude výborným táborovým řečníkem. To fakt pořád nestačí. Potřebujeme někoho, kdo se drží zásad a principu, které proto, že byly opuštěny, tak žijeme ve společenském i ekonomickém rozvratu. Takový člověk možná osloví skupiny lidí, ale ty si stejně pak nebudou vzájemně rozumět,“ pokračuje Jakl, podle kterého na protivládní demonstrace chodí lidé, kteří sice vědí, co nechtějí, ale ve výsledku chce každý trochu něco jiného.

Sám je proto podle svých slov přecitlivělý na slovní obrat „správný názor“. Reagoval proto na slova premiéra Petra Fialy (ODS), který před pár dny prohlásil, že „s nesprávnými názory se má bojovat“. „Názor je daný úhlem pohledu, znalostí problematiky a také zájmy, je naprosto jasné, že na stejný problém je několik legitimních názorů. U některých ani nejde poměřovat a vážit míru jejich relevance. Lišíme se svými zájmy a postavením ve společnosti. Myslet si, že je nějaký správný názor... Jsem absolutně přesvědčený, že potlačování tzv. nesprávných názorů je společensky mnohem riskantnější než to, že někdo říká úplné pitomosti.

Víte, o tématu svobody slova, svobody projevu bylo napsáno mnoho. Ten, kdo princip svobody slova pochopil, dobře ví, že svobodu slova potřebují právě ti, kdo říkají pitomosti. Ale pokud oni budou mít svobodu slova, je pak zaručena pro všechny ostatní.

Tak ať bojuje, chlapec... Je to člověk, který drží v ruce výkonnou moc. A když někdo, kdo má faktickou exekutivní moc, schopnost měnit legislativu, většinu v obou komorách Parlamentu a poslušného prezidenta, tak z takových slov přece mrazí. On tím nemyslí, že je třeba s nimi bojovat v diskusích, někoho přeargumentovat. On to myslí tak, že bojovat tím, že by takové názory neměly vůbec zaznívat, že by neměly být slyšet. To je pro mě konec svobody. Ohrožením svobody slova to nikdy neskončí. Okamžitě začnou být omezovány i jiné svobody – spolčovací, shromažďovací, podnikání, vlastnění, všeho možného...,“ varuje důrazně Ladislav Jakl.

