Prezident drží slovo, do ničeho mi nemluví, pochvaloval si Babiš po společné večeři v Lánech

Andrej Babiš po schůzce s prezidentem novinářům sdělil, že při večeři probrali všechna aktuální témata, jako jsou Slovensko, problém ve Velké Británi, EU. Především prý Zemana ale informoval o tom, jak vyjednává o vládě. Podle informací serveru Novinky.cz premiér novináře ujišťoval, že vyjednávají velmi intenzivně. „Informoval jsem pana prezidenta o představách ČSSD i o našich. Jednání chceme urychlit a najít dohodu do sjezdu sociální demokracie, který je 7. dubna,“ uvedl Babiš s tím, že tento pokračující sjezd bude pro sestavování vlády klíčový.

„Pan prezident to celé vzal na vědomí. Chceme, aby hlavně vláda získala důvěru. Prezident drží slovo, které mi dal, že mi do toho nebude mluvit,“ upřesnil premiér, který už minulý týden avizoval, že jednání s SPD a KSČM skončila. Pokračovat prý bude exkluzivní jednání jen se sociálními demokraty.

S předsedou ČSSD Janem Hamáčkem se podle serveru Novinky.cz premiér v demisi Andrej Babiš setkal v uterý a ve středu se mají setkat znovu. Babiš také potvrdil, že opět ze strany ČSSD padaly otázky ohledně resortů. ČSSD totiž dříve prohlásila, že požaduje pět ministerských křesel a nespokojí se pouze s okrajovými resorty. Hnutí ANO však sociálním demokratům nabídlo jen čtyři resorty a řeklo, že vnitro ani finance jim nedá.

Původní zdroj ZDE.

„ČSSD má své představy a my také máme své představy. Bylo to bývalé vedení ČSSD, které však zapříčinilo, co se stalo. Myslíme si, že nové vedení sociální demokracie by ve vládě mohlo spolupracovat jiným způsobem,“ řekl Babiš s tím, že by nerad opakoval situaci, jako byla v minulosti, že se bude ve vládě soutěžit a nebude v ní jeden tým. „S tím bych měl problém,“ dodal. Premiér také informoval o tom, že se se Zemanem domluvil, že se budou scházet jednou ze měsíc a o pokrocích a jednáních jej bude pravidelně informovat.

Psali jsme: Lukáš Jelínek: Babiš podnikl vůči ČSSD nejvstřícnější krok, který od voleb udělal. Ale pozor, on dohody nedodržuje Kalousek: U GIBS se jedná o snahu politicky ovlivnit instituci, která je z charakteru zákona nezávislá Babiš to tam začal řídit, jak kdyby byl v Agrofertu. Opozičník z ODS prozrazuje, co se dělo na bezpečnostním výboru Martin Komárek: Babiš jde s tím, kdo to chce, i když sám nechce











Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: nab