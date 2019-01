Prezident ukazuje obrovské pohrdání, kroutil hlavou u Moravce Jurečka. Chybí vnitřní zábrany a úroveň

Kritiku za prolamování nezávislosti justice si v tomto týdnu vysloužili od bývalého předsedy Nejvyššího správního soudu Josefa Baxy kancléř prezidenta republiky Vratislav Mynář, prezidentův hlavní poradce Martin Nejedlý, ale i samotný prezident republiky. Miloš Zeman podle svých slov vyjádření názoru nechápe jako ovlivňování. Kontakty Hradu se bude příští týden zabývat sněmovní výbor pro justici.

Jednání podvýboru pro justici bývá neveřejné. V tak zásadní kauze, kterou nyní sledujeme, jako je možné ovlivňování složení soudů České republiky, včetně Nejvyššího správního soudu, by však podle Kolovratníka mělo určitě veřejné být. „V takové kauze by měla být vždy první transparentnost“.

„Komunikace mezi Hradem a soudní mocí určitě probíhala i dříve za prezidenta Klause,“ uvedl s tím, že právě proto, že prezident je tím, kdo nakonec rozhoduje o jménech. Jednání by měla být otevřená. Jak budou hlasovat poslanci ANO, kteří jsou v podvýboru, podle Kolovratníka prodiskutují v úterý na poslaneckém klubu. „Věřím, že například Helena Válková bude tento názor sdílet,“ doplnil.

Jan Birke v podstatě se slovy Kolovratníka souhlasí. „Mělo by být veřejné, je tu jakási státní moc, o které by měla veřejnost vědět, že do ní není zasahováno, nebo ovlivňováno ze strany prezidenta, nebo kohokoli jiného,“ řekl Birke a dodal, že předpokládá, že sociální demokracie bude hlasovat pro to, aby jednání podvýboru pro justici bylo veřejné.

„Prezident a lidé z jeho okolí už překračují únosnou mez toho, co si politici nemohou dovolit. Míchat se do věci soudních. To nejde zakrývat tím, že je to nějaká konzultace, to je nepřijatelné,“ zapojil se do diskuse Jurečka s tím, že v KDU-ČSL jsou také jednoznačně přesvědčeni, že v tak vážné situaci to musí být jednání veřejné. „Nejde, aby zpětně vyplouvaly informace, že bylo někomu telefonováno a s někým se setkával kancléř případně pan Nejedlý a sdělovali, jak by si to prezident přál,“ rozčiloval se.

Kolovratník namítl, že může být problém že se o těchto věcech dozvídáme zpětně, ale libí se mu prý názor Nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana, který řekl, že sám takové pozvání dostal a nakonec jej odmítl dopisem. „Řekl také to, že soudci jsou osobnosti, které si mají ustát svou nezávislost. I jemu přijde s podivem, že se to dozvídáme po dvou letech. „I já se ptám, proč jsme se o tom nedozvěděli dříve,“ podotkl.

Podle Birkeho Pavel Zeman dal jasně odmítnutím najevo, co si o takových netransparentních schůzkách myslí. „Bohužel pánové kolem pana prezidenta tím, že vytvářejí netransparentní schůzky a tlaky, dělají to, že to pak vychází z nějaké šedé zóny,“ doplnil.

Co by jednání podvýboru pro justici mělo vlastně přinést? Jurečka si od toho příliš moc neslibuje. „Tohle řešit legislativně je věc nemožná. To je otázka etiky a určitého morální kreditu těch politiků,“ míní Jurečka, podle kterého nejde říkat, že soudci mají ustát tlaky. A ještě z okolí prezidenta, to je neomluvitelné. Od jednání tak čeká pouze konfrontaci s prezidentovými muži a pozvanými soudci.

Moravec však namítl, že jako poslanci však mohou pomáhat soudcům a tuzemské justici. A to včetně větší ochrany od prezidentových mužů u prezidenta samotného. „Stačí, aby se naplnila nezávislost justice, vznikla Nejvyšší soudcovská rada, která by stanovovala, kdo bude předsedou soudu,“ navrhl moderátor.

„O tom se bavit můžeme. Ale zabránit tomu, že tu bude v budoucnu prezident, který jde za tu hranu a jeho lidé budou telefonovat a jednat s představiteli justice, tomu žádným legislativním předpisem nezabráníte nikdy,“ namítl Jurečka, který znovu zmínil morální integritu politika.

Kolovratník doplnil, že pokud jedním z výstupů onoho podvýboru bude nějaký konkrétní návrh, tak pak se z toho stane legislativní návrh. Ať už jako iniciativa skupiny poslanců, nebo vládní od Ministerstva spravedlnosti. A až pak to bude téma i pro ně.

Z toho případu je podle Birkeho dobré se poučit, že už by politici po slibování nezávislosti justice měli učinit krok, že jí ustanoví, tedy dají soudcům personální pravomoce, co se týče vedení soudů. „Toto by mohl být jeden z nástrojů, který by tu šedou zónu jednou provždy vyřešil. A nemuseli jsme tu spekulovat, zda je to špatně, či nikoli,“ uvedl Birke.

Následně Jurečka však zmínil problém i v tom, že to není pouze problém Zemana a jeho okolí a komunikace vůči soudní moci, ale i nerespektování prezidenta, který nerespektuje rozhodnutí soudu v případě kauzy novináře Peroutky. Nebo že nerespektuje ani vysokoškolský zákon v případě jmenování profesorů, které odmítá i přes opakované rozhodnutí soudu jmenovat.

„To je obrovské pohrdání, kdy nám prezident ukazuje, že nejen, že se to jeho lidé snaží ovlivňovat, ale nerespektuje ani oficiální rozhodnutí. To je velký a těžko řešitelný problém, pokud nemají politici vnitřní zábrany a úroveň,“ zopakoval Jurečka.

Poté se téma přesunulo na situaci na dálnici D1. Na problematickém úseku u Humpolce se začíná opět opravovat. Poslanci se budou situaci kolem D1 v úterý večer věnovat. „I pan ministr dopravy Ťok řekl, že bude rád zodpovídat otázky poslanců. My sami to téma nadnesli. X hodin to blokovalo desetitisíce lidí, ohrožovalo to jejich zdraví a komplikovalo podnikání,“ uvedl Jurečka důvody, proč je nutné se k tématu znovu vrátit.

„Chceme od Ťoka především slyšet, jaké kroky udělá pro to, aby se neopakoval nejen v letošní zimě, ale i v těch příštích. Chci, aby ministr dopravy přišel a uměl popsat problémy. A jak je bude řešit a jaká budou opatření,“ zopakoval s tím, že se jich na to lidé denně ptají. Nebo volají, že tam uvízli. „Klidně ať přijde a řekne, že bude potřebovat změnit tu a tu legislativu. A my i jako opozice budeme přistupovat konstruktivně,“ slibuje.

Ťokovi také vyčítá, že jako ministr dopravy už mohl potřebné věci legislativně dávno udělat. „Jenže on tak dlouho váhá, až přijdou poslanci. A například novelu zákona č. 416 nakonec udělají napříč politickými kluby. Tak proč to nebyl návrh Ministerstva dopravy?“ diví se dál Jurečka.

I Birke je velký kritik Dana Ťoka, v jeho kritice by ale prý byl raději již opatrnější. „Byl jsem jeho velký kritik uplynulé čtyři období koaliční vlády a výsledek toho byl, že sociální demokracie má z dvaceti procent sedm. Budu opatrnější, nerad bych měl do budoucna čtyři procenta,“ řekl.

Přesto ale prý Ťoka za modernizaci D1 určitě chválit nebude. „Jsou věci, které jsou naprosto nehájitelné. A D1 patří mezi ně,“ zdůraznil Birke a dal za pravdu Jurečkovi, že šlo o ohrožení zdraví lidí. „Pořád je to jen svalování viny na jeho předchůdce, nebo že něco bylo špatně. Ťok je tam pět let. Takže očekávám, že přijde a řekne: Celé jsem to s prominutím popletl. A teď mi zákonodárci pomožte v této věci,“ dal za příklad Birke a zmínil, že kdyby nebylo Kolovratníka, který připravil novelu zákona na zrychlení vyvlastňování, tak z Ministerstva dopravy nevypadla ani jedna novela.

