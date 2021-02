Příběh podnikatele, kterého už podruhé doběhla politika: Polštářek už mi splaskl. Od vlády padesát tisíc a konec

reklama

„Naposledy jsem jel do Vídně vloni 13. března. Pak už se začaly zavírat hranice. Od té doby jsem neměl ani jeden kšeft,“ říká Jiří Filip, který vozí především asijské turisty z letiště do hotelů, a to nejen do Českého Krumlova, ale také například do Rakouska, Německa nebo Maďarska. Podnikat v této sféře začal v roce 2009.

„V té době už bylo podobných přepravců v Krumlově několik. U jednoho jsem byl zaměstnaný, ale nefungovalo to tak, jak bych si představoval, a nakonec jsem se osamostatnil. Koupil jsem si v Německu starší auto a začal jezdit nejdřív sám. Ke konci jsem měl už tři auta a další spolupracovníky. Mám dvě devítimístné dodávky a jedno osobní auto, když vezu třeba jen dva lidi. Než jsem se u klientů zapsal, trvalo mi to dvě sezony. Až pak jsem začal vydělávat. Do té doby jsem to dotoval,“ vypráví podnikatel s tím, že veškeré objednávky shání přes internet.

„Na uživení to v pohodě bylo, byl jsem spokojený, žádné problémy,“ popisuje situaci před covidem, který všechno změnil.

Smůlu v podnikání má pan Filip navíc už podruhé.

„Ještě před tím, než jsem začal přepravovat turisty, jsem prodával paletový papír pro výrobce krabiček na sklo. A jak přišlo embargo na Rusko, tak toto všechno skončilo. To bylo někdy v roce 2018,“ vzpomíná. Tehdy to ale nebolelo tolik jako dnes, protože už měl současně rozjetou i přepravu turistů. Tentokrát je tedy pro něj situace mnohem horší.

Pomoc od státu? Necelý padesát tisíc za rok…

„Musím platit nájem skladu, kde mám ještě zbytek papíru. Tady platím 12 tisíc. K tomu splácím ještě jedno z aut, to činí jedenáct tisíc. Takže jen na tyto poplatky potřebuji měsíčně 23 tisíc. K tomu samozřejmě platím sociální a zdravotní. Nemůžu živnost pozastavit právě kvůli tomu skladu,“ říká Jiří Filip a dodává.

„Ještě minulý měsíc jsem měl nějaké peníze na kontě, ale už došly. Polštářek prostě splaskl.“

Prozradil také, jaká přišla pomoc od státu.

„V létě jsem dostal jednou 30 tisíc a jednou 19 200. A od té doby nic,“ krčí rameny a vypráví, jak doplatil na snahu alespoň nějaké peníze vydělat.

„Máme chatu u řeky a žena tam před lety provozovala víkendový stánek, tak jsem se rozhodl, že ho přes léto obnovím. Vydělal jsem nějaké peníze a teď když vyhlásili covid nájemné, tak jsem si o to chtěl požádat na ten sklad. Ale jelikož jsem byl iniciativní a něco málo jsem přes léto vydělal, tak na to nájemné nedosáhnu. Doplatil jsem na to, že jsem nechtěl jen tak sedět doma. Ale zase něco jsem vydělal, což jsem samozřejmě rád,“ snaží se na svou situaci nahlížet alespoň trochu pozitivně, ale i tak smutně dodává:

„Ještě vloni v červenci jsem pořád doufal, že se situace na podzim zlepší. Teď už si ale myslím, že to do konce tohoto roku moc lepší nebude. Ty informace, které jdou z médií, jsou pro mě osobně hrozné.“

Krumlov bez turistů i Krumlováků

„Před tím, než začala pandemie, bylo tady plno místních, kteří nadávali, že je město plné turistů, že tam Krumlováci ani nemohou jít,“ popisuje situaci v jednom z nejkrásnějších českých měst Jiří Filip a dodává. „A teď stejně, když turisti nejsou, tak Krumlováci ani do města nejdou. Město je vylidněné, úplně prázdné. A to bylo i v té takzvané první vlně. Šel jsem přes centrum venčit psy a vůbec nikoho jsem nepotkal.“

Jemu osobně prý turisté nikdy nevadili. „Mně především ti Asiaté živili, takže jsem na ně nikdy nenadával. Ale znám plno lidí, kteří nadávali, že si nemůžou dojít do Krumlova normálně do hospody. Ale i teď, jak se to v létě uvolnilo, tak stejně Krumlováků šlo do hospod v centru strašně málo,“ popisuje situaci a pokračuje.

„Mám kamarády, kteří se teď snaží mít otevřené v těch hospodách alespoň okénko, každý se snaží, aby nějak přežil, vydržel tuto situaci. Doufáme, že se to zase rozjede a bude to fungovat jako předtím.“

Pusa přes roušku a děti bez škol

Vládní opatření proti šíření epidemie by podle Jiřího Filipa měla smysl, kdyby měla nějaký řád.

„Takhle to ale smysl nemá. Jestli dítě chodí do první nebo do čtvrté třídy, to je přece úplně jedno. Myslím, že nejhůř na tom budou právě ty děti. Naše vnučka je v první třídě a je hrozný, když se musela v době úplného zavření škol, učit přes počítač,“ říká podnikatel a popisuje opravdu kuriózní situaci.

„Nejsem žádný takzvaný ‚odpůrce roušek‘. Ale je mi do smíchu, když vidím, jak dva lidé, evidentně manželé, spolu jedou v autě s nasazenou rouškou. A jdu úplně do kolen, když vystoupí a přes tu roušku si dají pusu. Viděl jsem to už několikrát, a to mi přijde opravdu směšné,“ vysvětluje a dostává se i k tolik diskutovanému očkování proti covidu-19.

„Mojí mamince je 97 let. Má tedy přednostní právo na očkování. Když jí ale z obce volali, tak rázně řekla, že žádnou vakcínu nechce, že má zdravý kořínek, že se v žádném případě očkovat nenechá. A já s ní souhlasím,“ uzavírá.



