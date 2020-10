Přijď. Ne, buď doma. Ty? Možná. Ty? Jo, a toho druhýho vezmi s sebou... Viděli jsme, jak to vypadá ve významném podniku v Lounech. I Louis de Funes by žasnul

Komplikovanou historii areálu ponecháme tentokrát stranou. Zaměříme se na období nedávné. Zhruba v polovině minulého roku vypověděla konkurzní správkyně Hýsková nájemní smlouvu společnosti Legios Loco. Aby areál nezůstal prázdný, pronajala jej společnosti DAKO-CZ, jež patří pod holding rodiny Strnadů (Czechoslovak Group). Na podzim loňského roku pak vyhlásila výběrové řízení na nového majitele areálu. V něm se utkala skupina Czechoslovak Group a bratři Šuškovi se svou Traťovou strojní společností (TSS). Právě oni nakonec areál získali. Zaplatili za něj 750 milionů korun. Ačkoli účetní hodnota se pohybovala zhruba na třetině této částky.

DAKO-cz měla areál pronajatý do konce srpna letošního roku, nicméně již v červnu se objevily komplikace. Noví majitelé se za asistence policie a redaktorů ze Seznam zpráv do areálu chtěli dostat. Podle nového majitele jim v tom nájemník bránil, podle nájemníka přišel vlastník neohlášen. Vše nakonec vyřešila přivolaná policejní hlídka. Kroky nových majitelů jsou záhadou i pro insolvenční správkyni.

„Situaci vnímáme velmi negativně, neboť jsme léta usilovali o záchranu tohoto podniku, a jakoukoli agresi v jeho prostorách tedy vnímáme jako zmar této práce insolvenčního správce, soudu a věřitelského výboru,“ komentovala Hýsková pro iDnes.cz.

Bratři Šuškové nakonec nechali svolat zaměstnance, ke kterým měli proslov: „Podívejte se, jak předchozí majitelé nechali areál zchátrat. Podívejte se, v jak špatných podmínkách pracujete. Od zítřka nechoďte dva týdny do práce, uhradíme vám plnou výši platů. Musíme naplánovat, jak fabriku postavit na nohy,“ pronesl podle redaktora Koutníka ze Seznamu Rudolf Šuška. Jednomu z dosavadních zaměstnanců se však situace nelíbila a zaprotestoval. Dostal ledovou sprchu. „Před nastoupeným plénem vám oznamuji, že vás jako generální ředitel této společnosti zbavuji všech funkcí. Neposlouchejte jeho pokyny, řiďte se jen tím, co vám řeknou naši lidé,“ pronesl Šuška na plénu.

Tiskový mluvčí Vagonky Louny (DAKO-CZ) tehdy uvedl, že společnost měla do konce srpna rozdělané zakázky za více než tři sta milionů korun. „Zaměstnanci, které si pronajala, do práce nechodí, což je pro společnost významná ztráta.“ Hospodářským novinám pak v tu samou dobu někteří dělníci řekli: „Jsme tam pouze my jako agenturní zaměstnanci a je tam bezvládí. Jsou tu spíš dělníci, mistři u nás žádní nejsou. Řídíme si to takřka sami a nevím, jak dlouho to takhle půjde. Asi než dojde materiál.“

Situace se od té doby nezlepšila. Sliby zmíněných bratrů byly evidentně plané. Od června se web Traťové strojní společnosti plní nejrůznějšími zprávami pro zaměstnance. Předkládáme je všechny pro vykreslení situace, kterou tamní pracovníci procházejí.

„V tom, aby se čert vyznal. Ve zkratce? Zítra přijď ty, pozítří ty, pak přijďte všichni, nebo vlastně ne, nechoďte nikdo, anebo vlastně někdo jo...“

První zpráva je z června. Vyzývá zaměstnance, aby do práce nechodili, že jim bude poskytnuta náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku. O pár dní později pak Peter Šuška potvrzuje, že zaměstnanci, co nechodí do práce, náhradu mzdy dostanou, a to ve výši sta procent jejich mzdy. Zároveň však upozorňuje, že nesmí vykonávat činnost ze stejného oboru pro někoho jiného.

Pár dní na to Šuška povolává do práce tři zaměstnankyně a ostatní se musí na základě jednání s odbory a dopisům ze strany zaměstnanců podrobit lékařské prohlídce. Na začátku července pak povolávají další zaměstnance, jako například vedoucího IT, personalistky, vedoucí a mistry, kteří uzavírají docházky zaměstnanců. Dne 3. července oznamují, že zaměstnanci musí od 20. července do konce měsíce všichni povinně nastoupit na celozávodní dovolenou. Později - 15. července celozávodní dovolenou ruší, s výjimkou pro ty, co už mají nějakou domluvenou, a povolávají do práce zpět všechny. Dne 17. července pak ruší rozhodnutí z 15. července a opět platí celozávodní dovolená.

Přesně 3. srpna Peter Šuška opět povolává všechny zaměstnance do práce a ruší tak překážku na straně zaměstnavatele.

K 28. srpnu je na webu společnosti vyvěšena další zpráva, která zaměstnance informuje o ukončení činnosti Vagonky Louny (DAKO-CZ) a dále o tom, že „s ohledem na nucené přerušení výrobní činnosti TSS v Závodu Louny (jak je uvedeno výše), došlo na straně zaměstnavatele k výpadku výroby a tím k zásadnímu výkyvu v zakázkách, v důsledku čehož aktuálně nemá zaměstnavatel zajištěnu kontinuitu zakázek a jejich dostatečné množství, a tedy od 1.9.2020 (ačkoliv už nebude bráněno zaměstnancům dostavit se na pracoviště ze strany Vagonka Louny a.s.) nebude možné, aby zaměstnavatel přiděloval všem zaměstnancům Závodu Louny práci. V souladu s ust. §209 odst. 2 zákoníku práce ve spojení s ust. čl. VIII Kolektivní smlouvy jde v tomto případě s účinností od 1.9.2020 o tzv. Vážné provozní důvody, jež představují jinou překážku v práci na straně zaměstnavatele…

Zaměstnavatel v návaznosti na výše uvedené skutečnosti sděluje, že vážné provozní důvody se budou s účinností od 1.9.2020 až do odvolání týkat VŠECH ZAMĚSTNANCŮ ZÁVODU LOUNY, a to vždy s výjimkou zaměstnanců, jež bude v důsledku nových zakázek postupně zaměstnavatel ve spolupráci s odborovou organizací individuálně vybírat a povolávat k výkonu práce na nových zakázkách,” pokračuje dále text.

Komedie nekončí.

Dne 8. září jsou povolání zaměstnanci z oblasti Technicko-organizačního rozvoje, 15. září jsou povolání zaměstnanci z oblasti obrobny, o dva dny později lidé z oddělení dělírny, k 23. pak zaměstnanci z obchodního úseku, oddělení nákupu, ekonomického úseku, nebo technického úseku. 24. září jsou informování i zbylý zaměstnanci, že k 1. říjnu mají nastoupit úplně všichni.

Na dotazy, proč bratři Šuškové areál kupovali, když pro lidi nemají práci, proč slibovali zvyšování platů a narovnání podmínek, když se tak neděje, ale také co mají s areálem v plánu, naší redakci společnost TSS doposud neodpověděla.

Co s lidmi bude, zatím tedy není jasné. ParlamentníListy.cz však již nyní mají k dispozici interní dokument, ve kterém je specifikováno 29 pracovních míst, které se zruší. Dokument vznikl 14. září a rušit se budou například čtyři místa manipulačních dělníků, pozice personalistky, asistentky vedení společnosti, specialisty controllingu, recepční, referenta nákupu, řízení zásob a podpory prodeje a další.

Situaci budeme sledovat i nadále.