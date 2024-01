Přijmout migranty, nebo pokuta? A dost! Fico u Orbána volal po svolání V4

„Odmítáme podobu migračního paktu, že bude někdo přikazovat, že buď přijmeme migranty, nebo zaplatíme pokutu,“ řekl Fico. Dodal, že státy by měly mít možnost samy rozhodovat o formě pomoci týkající se uprchlíků. Státy EU a europoslanci se v prosinci po letech jednání dohodli na pravidlech, která mají zefektivnit vyřizování žádostí o azyl a vracení odmítnutých žadatelů a také posílit odpovědnost všech zemí za řízení migrace v Unii.

Fico rovněž prohlásil, že bude tlačit na českého premiéra Petra Fialu, aby co nejrychleji svolal jednání premiérů Visegrádské skupiny (V4), uvedl server Topky.sk.

Vlády v Bratislavě a Budapešti mají stejné názory na mnoho otázek včetně Ukrajiny a odmítnutí migračního paktu EU, pokračoval předseda slovenského kabinetu.

„Pro obě země je důležitá suverenita. Ze strany Maďarska nemáme radost z iniciativ z Bruselu o vytvoření superstátu a vůbec nemáme radost z iniciativ, které chtějí legitimizovat nelegální migraci,“ řekl Orbán. Vyjádřil vděk Slovensku za to, že dlouhodobě vysílá své policisty na jih Maďarska k ochraně jeho vnějších hranic schengenského prostoru volného pohybu osob.

