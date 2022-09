Připravený Okamura proti zlobě Pekarové Adamové. Jinak podle Mikeše superdebata nepřinesla nic

reklama

Diskuse lídrů poslaneckých stran byla z jeho pohledu přesilovkou pět na dva. „To zrovna nebyl férový souboj, protože když je někde pět lidí stejného názoru a proti nim stojí dva, jsou ve výhodě už vizuálně. Jinak co se týká argumentace, byla to taková plichta. Nebylo vítězů, nebylo poražených, ale měl jsem dojem, že Česká televize se měla opřít o nějaký průzkum, co si lidé myslí a očekávají od komunálních voleb. To bylo nahrazeno jen vystoupením redaktorek z jednotlivých míst, kde mají předsedové stran své poslanecké kanceláře,“ popsal Mikeš. Moderátor Martin Řezníček se prý zhostil svého úkolu vcelku noblesně, nedával žádné výhody jednotlivým účastníkům. Očekával, že bude tvrdší k šéfovi ANO Andreji Babišovi nebo předsedovi SPD Tomiu Okamurovi.

Nakolik tedy čtvrteční debata ukázala schopnost českých politiků diskutovat? Výjimkou nebylo skákání do řeči, vzájemné obviňování… „To je v diskusích zcela normální. Kdyby všichni byli jako premiér Petr Fiala (ODS, pozn. red.), tak by diskuse ztratila na zajímavosti pro diváky, takže mně vůbec nevadilo, že proti sobě šli. Řezníček to zvládnul, nebylo to nějak moc horkokrevné a vcelku se dá říci, že šlo nikoliv o boj o voliče v komunálních volbách, ale prostě bitva mezi stávající vládou a opozicí. Byla to předzvěst toho, co nás teprve čeká, takže si hřáli svoji stranickou polívčičku ke komunálním volbám. Na jedné straně opozice tvrdila, že jde o referendum, jak se tady vládne, na druhé straně stávající garnitura obhajovala, co všechno udělali,“ řekl Jiří Mikeš.

Opozice má být tvrdá

„Jedna strana říkala: Rozsekněte to, do toho, voliči, ne aby vás napadlo volit vládu nebo její příznivce, musíme udělat první krok a ukážeme jim, že nálada voličů v této zemi a tohoto národa je proti stávající garnituře. Vládní politici jim to vyvraceli, že udělali hodně, převzali republiku ve špatném stavu a oni se s tím vypořádají… Mně spíše vadilo, že někteří z nich byli až jestřábí povahy, což byl případ Markéty Adamové Pekarové (TOP 09, pozn. red.), ze které čišela nějaká zloba, ale to je o ní známo. Ona v tom prostě pokračuje. Okamura byl velice tvrdý, měl k dispozici fakta a bylo vidět, že je dobře připraven, ale mohl si vzít kravatu jako předseda strany,“ vysvětlil reklamní a mediální odborník.

Premiéra Fialu označil za klasika, který pronášel hezká slova hodná prezidenta. „Od premiéra bych očekával tvrdší vyjádření, ale on už je takový uhlazený. Babiš byl útočný, byl takový rozevlátý krizový manažer… on je tvrdá opozice. Podle mého názoru má opozice taková být. Rakušan (Vít, STAN, pozn. red.) obhajoval kontinuitu, měl odpovědi promyšlené, působil odpovědně a klidně, takže mnohé překvapil svým přístupem k diskusi,“ uvedl Mikeš. „Bartoš (Ivan, Piráti, pozn. red.) byl vcelku rozumný, ale že by přinesl něco nového, to se nedá říci. Ale také nic nezkazil. Jurečka (Marian, KDU-ČSL, pozn. red.) to má v hlavě srovnané, je to typický lidovec, bojuje za svoji stranu, aby zůstala u lizu a byl to Jurečka, jak ho známe – dobře připravený,“ podotkl.

Mlžení kolem kandidátů na prezidenta

Co se tedy čeští voliči dozvěděli o komunální politice? „O komunální politice mluvil zasvěceně akorát Rakušan a věděl toho nejvíce, ale já jsem neočekával, že hlavním tématem budou komunální volby. Bylo jasné, že opozice zaútočí na pětikoalici a zaútočí velice tvrdě, nekompromisně a fakty, což se mi potvrdilo. Na druhou stranu tam bylo pět lídrů, kteří celkem dokázali oponovat, a bylo vidět, že mluví jednotnou řečí. Někdo tvrději, někdo méně, někdo velice útočně, někdo zlostně, někdo noblesně, ale byl to takový boj – v armádě by tomu řekli průzkum bojem. Zkoušeli na sebe, kam je možné zajít, jaké argumenty použít, byla to prostě přestřelka před tou velkou bitvou, která se očekává,“ zauvažoval Mikeš.

Za zajímavé pak označil „mlžení“ kolem volby prezidenta na dotazy moderátora. „Je vidět, že to nás také teprve čeká. Když se ptal na jejich kandidáty a ukázalo se, že ještě nikoho nemají. Oni se pak budou koncentrovat na pana generála a bývalou lektorku a co udělá SPD s Jaroslavem Baštou. Bašty si mimochodem velice vážím. Koho si vybere Babiš? Na mě to dělalo dojem, že chce být premiérem. On má tři možné kandidáty, podle mě to bude Havlíček,“ tipoval Mikeš.

Brusel nemá opozici

Celkově se prý ale Češi nedozvěděli nic nového, co by si už dříve nemohli přečíst v médiích, slyšet v rádiu nebo xkrát vidět v televizi. „Stejně vědí, že to zastropování a tak dále, není udělané nejlépe a lidé by byli raději, kdyby si pro žádnou podporu nemuseli chodit. Kdyby to vláda dělala tak dobře, že by to nebylo nutné. Ale já se obávám, že ve střední a východní Evropě jsme hold trochu na okraji Evropské unie a že to vláda opravdu nemá zrovna jednoduché,“ upozornil mediální expert.

Nepochopil však, jak často se v televizní debatě opakovalo spojení přiklonit se k Západu. „Mohli říci přiklonit se k Bruselu, ale to tam nikdy nebylo řečeno. A vládní garnitura pořád opakovala pro Západ, Západ, a tak dále. Myslím, že by bylo daleko výhodnější, kdyby se rozšířila Visegrádská čtyřka a stala se protipólem Bruselu, aby bruselská byrokracie měla nějakou silnou opozicí. Ona totiž nemá opozici, tam je to celkem jednoduché,“ dodal Mikeš.

