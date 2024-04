Přišel se otestovat, píchli mu vakcínu. Bez souhlasu. A soud? Neuvěřitelné

Severino upozorňuje na případ z roku 2021, kdy na střední škole v Severní Karolíně měl čtrnáctiletý žák podstoupit test na covid-19, ale místo toho byl i přes nesouhlas nucen absolvovat očkování. „Představte si to, střední škola v Severní Karolíně vyžaduje, aby dítě absolvovalo test na covid-19, aby mohlo hrát fotbal. Dítě se dostaví na test a místo toho je nuceno podstoupit vakcinaci, přestože s tím nesouhlasí a rodiče s tím nesouhlasí. Rodiče podají žalobu a prohrají, protože federální zákon poskytuje osobám, které očkování na covid-19 provádějí, úplnou imunitu za pochybení související s očkováním, s výjimkou úmrtí nebo vážného ublížení na zdraví v důsledku úmyslného pochybení,“ představuje Severino tento případ.

Důsledky tohoto rozhodnutí jsou podle něj šílené. „Vedení školy si tak může zavolat vaše dítě do kabinetu zdravotní sestry a vyhrožovat mu, že ho vyhodí, nebo mu vyhrožovat, že ho podřízne skalpelem, pokud se nenechá očkovat, a nenese žádnou odpovědnost. Mohou vaše dítě doslova zfackovat, pokud se očkování brání, a žádná odpovědnost. Mohou očkování vyhradit pouze pro bílé nebo asijské děti nebo je odepřít dětem s postižením, a žádná odpovědnost. To je šílenství. Ať mně někdo vysvětlí, jestli si toto rozhodnutí špatně vykládám, protože pokud to čtu správně, tak už nežijeme ve svobodné zemi,“ dodává Severino.

