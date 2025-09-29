Přituhuje. Po povolení úderů na Rusko se mluví o dalších opatřeních

Zdá se, že administrativě Donalda Trumpa dochází s Rusy trpělivost. Prezident Trump schválil útoky raketami dlouhého doletu na Rusko, uvedl zvláštní vyslanec pro Ukrajinu generál Keith Kellogg.
„Všichni by se měli řídit tím, co říká prezident. Je to vrchní velitel, podle ústavy, a všichni to respektují,“ poznamenal Kellogg v rozhovoru pro Fox News.
President Trump has authorized long-range strikes into Russia, Special Envoy to Ukraine General Keith Kellogg says -- but occasionally Ukraine has not been granted authority by the Pentagon to carry them out.— Jacqui Heinrich (@JacquiHeinrich) September 29, 2025
KELLOGG: "Everybody should follow what the President says. He's the… pic.twitter.com/Zx36foTgnP
Dovolával se přitom nejen nedávných výroků prezidenta, ale také jeho viceprezidenta J. D. Vance.
„Myslím, že se změnila realita v terénu. Rusové zabíjejí spoustu lidí, ztrácejí spoustu lidí, na frontě nedosahují viditelných úspěchů. My nadále usilujeme o nastolení míru, ale k tangu jsou potřeba dva. A bohužel jsme v posledních několika týdnech byli svědky toho, že Rusové odmítli vést s Ukrajinci jakákoli bilaterální jednání. Odmítli návrh na trilaterální jednání, kde by americký prezident nebo jiný člen jeho administrativy mohl sehrát roli prostředníka.
US Vice President JD Vance:— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) September 28, 2025
I think what's changed is the reality on the ground where the Russians are killing a lot of people, they're losing a lot of people, they don't have much to show for it.
We remain committed to peace, but it takes two to tango, and unfortunately what… pic.twitter.com/i0VCJYz4Vh
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj svým spoluobčanům připomněl, že i během zasedání Valného shromáždění OSN Rusové den co den decimovali Ukrajinu. A teď je podle Zelenského na čase, aby přišla tvrdá odpověď. Zelenskyj svým spoluobčanům řekl, že tuto pádnou odpověď Rusku očekává od EU.
Ukrajinské tajné služby prý zjistily, že z tankerů stínové flotily startují i ruské drony, které pro EU představují riziko a podle Zelenského je to další důvod pro to, aby EU neotálela a aby na Rusko vyvinula opravdu velký tlak.
„To je další důkaz, proč musí být Baltské moře a další moře uzavřeny pro ruské tankery – přinejmenším pro stínovou flotilu,“ zdůraznil Zelenskyj.
V podobném duchu oslovil i Washington.
„Počítáme také s ráznými kroky ze strany Spojených států. S prezidentem Trumpem jsme diskutovali o tom, co by mohlo Rusko skutečně donutit ke změně jeho postoje a zastavení války. Svět má nástroje, které mohou fungovat skutečně mírotvorným způsobem,“ konstatoval Zelenskyj.
During these weeks, while the UN General Assembly was taking place, Russia literally used every day, every hour to strike Ukraine. Treacherous strikes. And this is what defines Russia – what they do, not what they say or send out as signals around the world.— Volodymyr Zelenskyy / ????????? ?????????? (@ZelenskyyUa) September 28, 2025
They have spurned… pic.twitter.com/wk8TMhUx5h
Mezitím Oleksandr Syrskyj, nejvyšší vojenský velitel ukrajinských ozbrojených sil, ve stejné době oznámil, že ukrajinské síly podnikají protiofenzivu v okolí Pokrovsku a ruské agresory se daří vytlačovat. Ukrajinci prý ukořistili několik stovek kusů ruské bojové techniky a vyřadili z boje něco přes 3 tisíce vojáků okupační armády.
Ukrajinské síly během probíhající protiofenzívy osvobodily 175 kilometrů čtverečních, oznámil Syrskyj, kterého citoval server Kyiv Indendent.
autor: Miloš Polák
