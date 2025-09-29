Přituhuje. Po povolení úderů na Rusko se mluví o dalších opatřeních

29.09.2025 11:40 | Zprávy

Válka na Ukrajině trvá už 1314 dní a nezdá se, že by měla v nejbližší době skončit. Ruská armáda zabírá další metry území svého západního souseda a zdá se, že ve Washingtonu už se začínají opravdu zlobit. Americký vyjednavač v konfliktu na Ukrajině Keith Kellogg oznámil zásadní věc. Dovolával se nejen Trumpa, ale i jeho viceprezidenta J. D. Vance. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj oznámil, že vůči Rusku očekává tvrdost i ze strany EU.

Přituhuje. Po povolení úderů na Rusko se mluví o dalších opatřeních
Foto: X
Popisek: Volodymyr Zelenskyj a Donald Trump

Zdá se, že administrativě Donalda Trumpa dochází s Rusy trpělivost. Prezident Trump schválil útoky raketami dlouhého doletu na Rusko, uvedl zvláštní vyslanec pro Ukrajinu generál Keith Kellogg.

„Všichni by se měli řídit tím, co říká prezident. Je to vrchní velitel, podle ústavy, a všichni to respektují,“ poznamenal Kellogg v rozhovoru pro Fox News.

 

 

Dovolával se přitom nejen nedávných výroků prezidenta, ale také jeho viceprezidenta J. D. Vance.

„Myslím, že se změnila realita v terénu. Rusové zabíjejí spoustu lidí, ztrácejí spoustu lidí, na frontě nedosahují viditelných úspěchů. My nadále usilujeme o nastolení míru, ale k tangu jsou potřeba dva. A bohužel jsme v posledních několika týdnech byli svědky toho, že Rusové odmítli vést s Ukrajinci jakákoli bilaterální jednání. Odmítli návrh na trilaterální jednání, kde by americký prezident nebo jiný člen jeho administrativy mohl sehrát roli prostředníka.

 

 

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj svým spoluobčanům připomněl, že i během zasedání Valného shromáždění OSN Rusové den co den decimovali Ukrajinu. A teď je podle Zelenského na čase, aby přišla tvrdá odpověď. Zelenskyj svým spoluobčanům řekl, že tuto pádnou odpověď Rusku očekává od EU.

Anketa

Jdete k volbám?

95%
2%
3%
hlasovalo: 9030 lidí
„(Rusové) Odmítli všechny skutečné mírové návrhy a zaslouží si pocítit skutečně tvrdý tlak. Tento týden očekáváme od Evropy rozhodnutí o takovém tlaku – minimálně nový balíček sankcí, v pořadí devatenáctý. Obzvláště důležité je, aby sankce bolestně zasáhly ruský obchod s energetickými zdroji a celou infrastrukturu jeho tankerové flotily,“ žádal Zelenskyj od EU.

Ukrajinské tajné služby prý zjistily, že z tankerů stínové flotily startují i ruské drony, které pro EU představují riziko a podle Zelenského je to další důvod pro to, aby EU neotálela a aby na Rusko vyvinula opravdu velký tlak.

„To je další důkaz, proč musí být Baltské moře a další moře uzavřeny pro ruské tankery – přinejmenším pro stínovou flotilu,“ zdůraznil Zelenskyj.

V podobném duchu oslovil i Washington.

„Počítáme také s ráznými kroky ze strany Spojených států. S prezidentem Trumpem jsme diskutovali o tom, co by mohlo Rusko skutečně donutit ke změně jeho postoje a zastavení války. Svět má nástroje, které mohou fungovat skutečně mírotvorným způsobem,“ konstatoval Zelenskyj.

 

 

Mezitím Oleksandr Syrskyj, nejvyšší vojenský velitel ukrajinských ozbrojených sil, ve stejné době oznámil, že ukrajinské síly podnikají protiofenzivu v okolí Pokrovsku a ruské agresory se daří vytlačovat. Ukrajinci prý ukořistili několik stovek kusů ruské bojové techniky a vyřadili z boje něco přes 3 tisíce vojáků okupační armády.

Ukrajinské síly během probíhající protiofenzívy osvobodily 175 kilometrů čtverečních, oznámil Syrskyj, kterého citoval server Kyiv Indendent.

Psali jsme:

Fialovy „kecy o obraně“ schytaly zásah hned po debatě na ČT
Fiala se upíná k Ukrajině. Stonjeková tuší proč a není to hezké
Drony: Dánové nakonec v klidu, ale Ukrajinci obvinili Maďary
Zaorálek: Evropa musí jít do mírové iniciativy, jinak zůstane prostor jen pro válku

 

Zdroje:

https://kyivindependent.com/some-russian-units-encircled-near-dobropillia-in-donetsk-oblast-syrskyi-says/

https://t.co/i0VCJYz4Vh

https://t.co/wk8TMhUx5h

https://t.co/Zx36foTgnP

https://twitter.com/Gerashchenko_en/status/1972305087952212345?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/JacquiHeinrich/status/1972472807490805769?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/ZelenskyyUa/status/1972361330809024837?ref_src=twsrc%5Etfw

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

energetika , EU , ropa , Rusko , sankce , Ukrajina , USA , válka , zahraničí , Trump , válka na Ukrajině , Zelenskyj

Váš názor? (Hlasoval 1 čtenář)

Souhlasíte s názorem, že by EU měla ještě zesílit sankce proti Rusku?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

Ukrajina (válka na Ukrajině)

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

válka na Ukrajině

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

autor: Miloš Polák

FactChecking BETA

Faktická chyba ve zpravodajství? Pomozte nám ji opravit.

Přezkoumat
Radek Rozvoral byl položen dotaz

STOP cenzuře

V boji proti cenzuře, kterou popisujete podle mě naprosto trefně s vámi plně sympatizuji. Zajímá mě ale jedno, jak jí chcete zabránit? Protože ona se na nás valí opravdu ze všech stran. Co uděláte pro obnovení svobody slova, když budete u vlády?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Nápoje způsobující vypadávání a šedivění vlasůNápoje způsobující vypadávání a šedivění vlasů Pozdější snídaně ve starším věku má souvislost s depresí a únavouPozdější snídaně ve starším věku má souvislost s depresí a únavou

Diskuse obsahuje 24 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Fialovy „kecy o obraně“ schytaly zásah hned po debatě na ČT

8:45 Fialovy „kecy o obraně“ schytaly zásah hned po debatě na ČT

I obranné politice se věnovali lídři stran v nedělní superdebatě na ČT. Tu pro ParlamentníListy.cz z…