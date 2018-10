Proběhla modlitba za sudetské Němce jako součást oslav 28. října. A nám napsali pamětníci

Modlitba za utrpení spojené s vyhnáním sudetských Němců. I to bylo součástí oslav výročí republiky na plzeňském náměstí Republiky. Vedl ji plzeňský biskup Tomáš Holub a řadě především starších lidí zkazila náladu z oslav. Naší redakci se ozvali i někteří lidé, kteří v rodinách na vlastní kůži zažili, co prováděli v pohraničí občané Československa, kteří se hlásili k sudetským Němcům.

Bývalý novinář, dnešní aktivní důchodce a turista Jiří Hroza nám přímo napsal a poslal i dokumentární fotografii.

Kontroverzní modlitba

„V neděli 28. října na plzeňském náměstí T. G. Masaryka jsme se měli modlit mj. za uzdravení ran a utrpení, které přinesly světové války v uplynulém století, za uzdravení ran a utrpení spojených s vyhnáním sudetských Němců po válce...“ píše Jiří Hroza v emotivním e-mailu. „Prarodiče a rodiče mé ženy dostavěli ve třicátých letech minulého století domek ve Stodě, Plzeňská ulice č. 437. Ještě před válkou, v roce 1938, z něj byli vyhnáni a dalších šest let žili ve velmi stísněných podmínkách na protektorátním Plzeňsku. Když se po válce do svého domku vrátili, našli vyrytý hákový kříž a vzkaz vyhnaných občanů Velkoněmecké říše, že se vrátí a pověsí je. Je mi upřímně líto toho, co se tehdy stalo. V současném Německu mám přátele. Ale jestli bych se měl modlit, tak také za 170 tisíc Čechů vyhnaných z našeho pohraničí,“ uvádí pan Hroza v e-mailu.

Informace plzeňského arcibiskupství k modlitbě ZDE

Anketa Podporujete návrh, aby se znovu proplácely první tři dny nemocenské? Ano 75% Ne 25% hlasovalo: 1750 lidí

Popudilo ho i avizování této modlitby samotným městem, které na svém programu ke slavnostem uvádí právě citovaný obsah. Plzeňský biskup Tomáš Holub (ročník 1967) je známý svojí misí coby prvního kaplana v českém vojenském kontingentu na Balkáně. Získal si v regionu značnou popularitu. Často se zúčastňuje akcí a za přítomnosti stále ještě současného vedení radnice ve složení ČSSD a ODS žehná řadě nových zprovozněných realizovaných staveb či akcí.

Když pravdu, tak (ne)pokřivenou!

„Zapomínáme, že tatíček Masaryk nebyl tak úplný milius,“ uvedl pro ParlamentníListy.cz v telefonátu další pamětník, který se představil jen jako pětaosmdesátiletý důchodce Jaroslav z bývalých Sudet. „Asi jsme zapomněli na hladové bouře a stávky. Ale jistě jsme zapomněli na odebrání privilegií a majetku šlechtě. Takže žádný ‚pane kníže‘ nebo titulování ‚hrabětem‘ by v dnešní době nemělo existovat,“ míní tím rozhorlený občan mnohdy až vtíravé oslavování modré krve ve veřejném prostoru. „Také se zapomíná na jeho odmítavý vztah k církvi a k jejímu majetku. A především na vztah celé nové prvorepublikové vlády k Němcům na našem území, kdy se je snažili jednak eliminovat právě podporou nové Rakouské republiky nebo omezeními v nově budovaném parlamentu. Německá otázka byla pro Československo existenční a vždy výbušná a dodnes bychom měli držet odkaz svých dědů a otců. Ostatně přitom se stále hovoří o té pravdě, která by měla vítězit, ale kterou si mnozí dnešní politici i duchovní poněkud ohýbají k obrazu svému,“ konstatuje důchodce.

Památník chce více času…

Je skutečností, že památník desítkám tisíců vyhnaných Čechů ze Sudet, který stojí nedaleko borské věznice u takzvaných bývalých „borských zatáček“, známých z Kajínkova případu, existuje jen několik let a že je mnohými doslova „trpěn“. Naštěstí se centrální městský obvod stará o údržbu trávníku v jeho okolí. Bohužel čerstvých květin tam mimo sváteční dny mnoho nenajdete, a že by se o památníku nějak výrazněji hovořilo ve školách, to je také snad hudbou budoucnosti…

Psali jsme: Docent Ján Gronský: Češi zcivilizovali Slovensko, ale upřeli mu autonomii. Putin je pro Rusko ten pravý. Přepadnout Irák můžeš, zabrat Krym ne? Zeman, to je strašné Nerozbil nás Hitler, to my sami. Češi i Němci se poučili. Hovoří Libor Rouček Máme být na co hrdí, říká ke sto letům republiky poslanec ODS. Nebezpečný je pocit, že je vše OK a nemusíme bojovat Bláznivé. Tři miliony Němců, nemělo to naději na úspěch. Dnes ale máme šanci splnit Masarykův sen. Zeman dělá skvělou reklamu, provokuje. Česko Unii potřebuje, říká Martin Komárek



Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Václav Fiala