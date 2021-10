Problémy nečekám, pokud nedojde na nápady Pirátů, oznámil Jurečka

reklama

Předseda lidovců Marian Jurečka by mohl v nové vládě Petra Fialy usednout v křesle ministra zemědělství. Ale mohl by se stát i ministrem průmyslu. V rámci koalice SPOLU, to jest koalice ODS, lidovců a TOP 09, se totiž věnoval energetickým otázkám.

Za zásadní považuje, aby vláda pomohla sociálně slabším občanům vyrovnat se s rostoucími cenami energií.

„Vláda by neměla váhat ani den. Měla by připravit návrh na snížení DPH na energie. Nevím, jestli to bude možné snížit na nulu nebo na pět procent. Měla by to připravit co nejrychleji, aby to Sněmovna, hned jak to bude možné, schválila. Vláda může, a nepotřebuje k tomu Sněmovnu, lidem, kteří byli u Bohemia Energy a skokově se jim zvýší ceny za energie, navýšit příspěvek na bydlení. Musí to být adresné a rychlé, nejlépe od října,“ uvedl Jurečka.

Další možnost představují „šeky se slevou na energie", o kterých mluvil např. končící vicepremiér za hnutí ANO Karel Havlíček, ale podle Jurečky je otázka, zda by příprava těchto šeků a jejich předání lidem nebylo zbytečně nároční a zda by se spíše nevyplatilo např. zvýšit onen příspěvek na bydlení, nebo zvýšit daňovou slevu na poplatníka.

„Vláda by měla pomoci i malým a středním firmám, které mají energeticky náročnou výrobu, jako jsou pekaři nebo strojírenské firmy. Ty by potřebovaly pomoc teď,“ zdůraznil Jurečka.

Pokud jde o formování nové vlády, nemá obavy, že pět stran nenajde shodu na programu. Pokud nepřijdou na přetřes některé nápady Pirátů.

„Když si přečtete programy obou koalic, tak moc potíží nečekám, tedy pokud nepadnou některé návrhy, které padaly od Pirátů během kampaně v oblasti daní a zdanění nemovitostí,“ podotkl Jurečka.

