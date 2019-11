Proč jsou všichni umělci liberální levičáci? Protože jsou nevzdělaní blbci, přiznal prý ekonomovi ve slabé chvilce jeden z nich

Server E15 přišel s článkem, že rocková kapela Coldplay ruší turné kvůli ekologickým důvodům. Prý si berou volno, aby popřemýšleli jak přispět k ochraně klimatu. Český ekonom Vladimír Pikora se do nich na svém facebooku rázně pustil. „Proč si myslíte, že jsou téměř všichni umělci liberální levičáci?“ tázal se známého herce. Ten mu rázně odpověděl: „Protože to jsou nevzdělaní blbci!“

Na serveru E15.cz vyšel článek o britské rockové kapele Coldplay, která se rozhodla pro ochranu klimatu. Kvůli zátěži životního prostředí zrušila plánované turné se svým novým albem Everyday Life. „V současnosti máme za sebou dost velkých turné. Ale jak toto obrátíme, aby nešlo o to pořád jen brát, ale hlavně dávat?“ uvedl zpěvák skupiny Chris Martin v rozhovoru s BBC. „Bereme si nějaký čas na to, abychom popřemýšleli, jak my sami můžeme aktivně přispět k ochraně klimatu,“ prozradil dále. Dodal i to, že si přeje, aby kapela měla do budoucna pozitivní dopad na ekologii.

Celý článek ZDE

Anketa Chcete, aby prezident České republiky mohl navrhovat zákony? Ano 87% Ne 13% hlasovalo: 6798 lidí

V článku se dále psalo, že nejsou první skupinou, která by takto řešila ekologii. „Ekologicky laděné koncerty pořádala již například britská kapela Radiohead, z nichž jeden se před deseti lety odehrál v Praze. Skupina například vyžadovala bionaftu jako palivo pro generátory elektrické energie nebo nápoje v obalech šetrných k životnímu prostředí,“ psalo se v E15. I česká kapela MIG 21 se před jedenácti lety rozhodla jet na turné s cílem vyčistit Českou republiku. Zpěvák kapely Jiří Macháček odpověděl na otázku, proč to udělal, „A proč ne?“

Tuto zprávu okomentoval na Facebooku známý český ekonom Vladimír Pikora. Ten sdělil, že mluvil v minulém týdnu s velmi známým hercem a ptal se ho, proč jsou všichni umělci liberální levičáci. „Protože to jsou nevzdělaní blbci!“ měl mu odpovědět.

Prý to tedy tak vypadá. Chlapci z Coldplay prý nepochopili, že celá jejich kariéra, kterou vybudovali, a obecně vše, co vybudovali, stojí na uhlíku. „To, že nepojedou na turné, na světě nic nezmění. Jen vydělají míň peněz a dají víc prostoru schopnější konkurenci.

Fotogalerie: - Rok po roce očima studentů (1989–2019)

A pokud to myslí vážně a není to jen póza, tak od teď budou na elektrické kytary hrát jen na elektřinu z obnovitelných zdrojů a nebudou vydávat CD, protože pro jejich výrobu je opět třeba energie, která asi není ze 100 % obnovitelná. Nesmějí ani poskytovat hudbu ke streamování, protože všichni posluchači prostě nemají energii z obnovitelných zdrojů. Prostě pokud to myslí vážně, už nevydělají ani korunu, neekologicky vydělané peníze rozdají chudým a zalezou do jeskyně,“ napsal rázně.

Pikorovi prý tedy nevadí, že hrát nebudou. Příští rok má přijet do Prahy Ozzy Osbourne a on prý bude opět říkat, že je neuvěřitelné, že přežil tolik drog a chlastu. Bude mu držet palce.

Uživatelka Nikola Nikolová však v diskuzi upozornila na úskalí čistých zdrojů energie, napsala: „Vzato přísně do důsledků, ani tzv. čisté zdroje energie nejsou z hlediska výroby eko. Pozoruhodné je, že i pálení dřeva a svící údajně škodí, neb spaliny... ergo nadšencům nezbyde asi než umrznout o hladu a ve tmě.“

Psali jsme: Schůzka Václava Havla s lidmi z KGB. Čalfa zamkl dveře a začal vyhrožovat poslancům. Výbušný dokument o Listopadu, vysílaný ČT Nejsem debil. Jste prasata, dávám vás na Facebook. Komunisti jsou svině. Starosta Novotný se u Šafra odbrzdil ještě víc, než obvykle NATO je mrtvé. Markéta Šichtařová prý za tento text schytá hodně nadávek Havel a Klaus jako Švejkové Západu. Hodně zvláštní zamyšlení nad Listopadem, na Britských listech

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.