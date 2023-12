Profesor Pafko: Takto s lékaři nejednali ani komunisté

reklama

Pafko se ve vysílání pustil zejména do změn v zákoníku práce ohledně přesčasů v nemocnicích a handrkování o platech. Vadí mu, že se s lékaři nejedná důstojně.

„Lékaři vždycky byli uznávaní jako profese, a to i od komunistů,“ popsal Pafko. „Dneska se mi zdá, že to vedení společnosti... Měli jsme 416 hodin přesčasů, pak to zvedli na 832 a pak zas snížili na 416. Výplata, nevím, jak to dopadne, teď se scházejí. Pak přijde premiér, dá miliardu. Mně to je nedůstojné a trošku mi to připadá, že s námi jednají jako s tichým vínem. Jednou je to víno zatíženo nějakou daní, pak není zatíženo, to je naprosto...“ řekl Pafko.

„Nemluvím o penězích, ale o způsobu jednání s lékařským stavem. A opakuji, takto s námi nejednali ani komunisté,“ řekl.

Přidávání peněz podle něj problém neřeší. „Je to zalepení díry v duši na kole. Když to domyslíte, pokud jde o přesčasovou práci, víme, že u malých nemocnic to nemůže stačit,“ dodal Pafko.

