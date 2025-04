Profesor Staněk: Pokud elity začnou válku s Ruskem, skončí to definitivní porážkou Evropy

Spisovatel Tomáš Lukavec se v „odtajněném telefonátu“ zeptal ekonoma prof. Petra Staňka, jestli má Rusko zájem na rozšíření konfliktu dál do Evropy.

„K čemu by byla Evropa Rusku?“ zareagoval prof. Staněk otázkou. Chudnutí Evropy podle něj dokonce vede k situaci, v níž Číňané zvažují investice do Evropské unie. Brusel dělá nesmysly od Green Dealu po vojenskoprůmyslový komplex, které nevyhnutelně povedou k chudnutí evropského obyvatelstva.

Ruská trojka se dlouho zapřahá, ale pak ji nic nezastaví

„Rusko nikdy neexpandovalo a nezabíralo další cizí území. K čemu by mu bylo Pobaltí, Polsko nebo Německo a podobně? Jiná věc – když Rusko napadnete, tak jim to trvá déle, než se rozběhnou. Ale to je to, co bylo známou průpovídkou za druhé světové války: Proč Rusko ještě neútočí? Rusové tu svou ruskou trojku zapřahají strašně dlouho, ale když ji zapřáhnou, tak se rozběhnou a pak je nezastaví nic,“ zdůraznil Staněk.

Evropa padá do bezvýznamnosti

Evropská unie je roztříštěná, chudne, nemá představu o vlastní budoucnosti a ničí ji všechny diskuse o dezinformacích, o boji za transgender apod. „K čemu by taková EU byla Rusku?“ klade řečnickou otázku Staněk. Podle jeho mínění je pro Rusko mnohem příjemnější obchodovat s Čínou, s Indií nebo s Malajsií, protože takové počínání je založeno na logice – ale Evropská unie logiku postrádá a stává se spíše kulisou pro to, co bychom nazvali postupný pád do bezvýznamnosti.

Anglosasové chtěli z Ruska udělat kolonii

„Když někdo mává ruskou hrozbou, tak nepochopil ani ruskou civilizaci, ani ruské vedení. Zatím to bohužel vždy bylo opačně. Byli to Anglosasové, kteří útočili na Rusko, snažili se ho rozdělit, využít jeho nerostné bohatství a udělat z toho kolonie. Vezměte první i druhou světovou válku, ale i švédské útoky na Rusko a anglické útoky v krymské válce. Minimálně už pětkrát zahájila Evropa útok na Rusko. Pokaždé to skončilo porážkou. Nebyl bych rád, abych se dožil situace, že evropské elity zahájí válku proti Rusku. Skončí to definitivní porážkou Evropy,“ domnívá se Staněk.

Hybridní válku vede Západ vůči Rusku

Pokud jde o kybernetickou válku, vlastní „chovné stanice“ pro e-blogery, kteří napadají druhé, mají USA, Rusko, Čína, Velká Británie, Německo apod. „Všechny státy si uvědomily, že v situaci, ve které je společnost přímo podmíněna digitálním světem, informačními technologiemi a podobně, tak je možnost napadat nepřítele přes kybernetické války. Je tu obrovský a neviditelný černý trh, kde se informace obchodují. Hackeři kradou informace zdravotních pojišťoven, bank, pak s nimi obchodují. A vydělte z toho, co je státní terorismus, a co digitální mafie, která krade data a prodává je. Hybridní válku vede především západní svět vůči Rusku,“ zdůraznil významný slovenský ekonom.

Konspirátor, nebo prognostik?

Petr Staněk pracoval v Ekonomickém ústavu Slovenské akademie věd, kde působil jako vedoucí oddělení světové ekonomiky a předseda vědecké rady ústavu. V letech 1994 až 1998 byl poradcem předsedy vlády Vladimíra Mečiara a v letech 1997 až 1998 státním tajemníkem ministerstva financí. Později se stal poradcem strany STRED Ivana Martjana. V roce 1998 vystoupil jako člen odborného týmu kandidáta na prezidenta Štefana Harabina. Byl také poradcem premiérů Roberta Fica a Petera Pellegriniho. Spoluzakládal Institut Equilibrium. Zakladatelé ho odvolali z funkce člena správní rady na základě jeho ústní žádosti a v souladu se zakládací listinou. Potvrdili tak oboustranné rozhodnutí ukončit jeho činnost v institutu. Mnohými je považován za konspirátora, jinými za prognostika.