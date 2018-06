Promlouvají experti na základní zákon státu: Případ Poche z hlediska Ústavy

Premiér Andrej Babiš (ANO) bude v neděli prezidenta informovat o personálních návrzích ANO a ČSSD, které se pokoušejí vytvořit koaliční vládu. Sociální demokracie trvá na svých pěti kandidátech včetně europoslance Pocheho. Zeman k němu však má vážné výhrady a prezidentův mluvčí dnes na twitteru uvedl, že prezident Pocheho ministrem nikdy nejmenuje.

Podle Ústavy prezident jmenuje členy vlády na návrh předsedy vlády. Kysela k prezidentově reakci uvedl, že jde o politické prohlášení, které mohou ostatní ignorovat, nebo v dané věci ustoupit, či jít do střetu. „Není to protiústavní, protože nejsme ve sféře regulované Ústavou,“ upozornil s tím, že Poche zatím ani není součástí premiérem navržené sestavy ministrů.

„Jistě není vhodné, aby takto prezident vystupoval, ale X jiných příkladů máme za celou dobu, kdy je prezidentem,“ doplnil právník.

Také Gerloch se domnívá, že vše vyplyne z dalšího politického jednání. „Aktuální situaci chápu tak, že jmenovaný předseda vlády se rozhodl nenavrhnout pana Pocheho na funkci ministra zahraničních věcí. Z toho mi ústavně plyne, že prezident republiky ho nemůže ani jmenovat, ani odmítnout,“ napsal ČTK.

Babiš dnes řekl, že Pocheho nenavrhne ke jmenování s ohledem na výhrady prezidenta i KSČM, která by měla menšinový kabinet tolerovat. Způsobilo by to podle něj ústavní krizi. Poche by se zachoval státotvorně, kdyby netrval na postu ministra, míní Babiš. ČSSD na Pocheho nominaci trvá.

autor: mp