Propad do krize v Německu. „Alespoň zatím pomalejší.“

Německý ekonom Holger Zschaepitz upozorňuje, že se německá ekonomika „stále více propadá do krize“. Upozornil na skutečnost, že obchodní výhled Institutu pro ekonomický výzkum (IFo), jednoho z největších německých ekonomických think-tanků, klesl na nejnižší úroveň od února tohoto roku.

„Index alespoň neklesl tak prudce, jak se očekávalo,“ poukázal ekonom na pozitivní skutečnost. Konkrétně se ukazatel očekávání institutu Ifo snížil na 86,8 bodu z revidovaných 87 bodů v předchozím měsíci. Tento pokles byl menší, než předpokládali analytici, kteří očekávali pokles na 85,8 bodu.

