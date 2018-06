Propast mezi prezidentem Zemanem a zástupci vysokých škol skutečně existuje, rozpovídal se v ČT rektor Zima

Tomáš Zima hned v úvodu rozhovoru sdělil, že je velmi rád za to, že šedesátka nových profesorů převzala dekrety a prezident podepsal všechny návrhy. Jestli se něco změní na tom, že dekrety bude předávat už pouze ministr či ministryně školství, nevidí nijak dramaticky. „V minulosti například prezident Havel či prezident Klaus také ne vždy předávali dekrety. Je to půl na půl, záleží na okolnostech. Někdy je může předávat prezident, někdy může pověřit ministra školství,“ dodal.

Přece jenom ale tato dohoda, že bude předávat pouze ministr školství, vznikla po jistém přetahování a nejmenování profesorů, jak tomu učinil v minulosti prezident Zeman. „My jsme připravení s kýmkoli jednat o otázkách vzdělanosti, schůzky na téma školství jsem měl s prezidentem před mnoha lety. Hlavním partnerem v jednání o věcech ve školství je ale vláda České republiky,“ doplnil.

Poté se pokusil svýma očima zhodnotit, zda skutečně existuje propast mezi současným prezidentem a zástupci vysokých škol, a co je jejím původem. „Propast mezi prezidentem a zástupci vysokých škol skutečně existuje, je stálá a neprohlubuje se,“ řekl s tím, že nejde ani tak o předávání profesorských dekretů. „Jde spíše o vztahy, které před několika lety vznikly nepozváním představitelů vysokých škol Zemanem na Pražský hrad ke státnímu svátku. My se držíme hesla všichni za jednoho, jeden za všechny,“ připomněl rektor s úsměvem.

To, co vysoké školy od politických stran či hnutí odlišuje, je podle rektora především jejich stabilita. „Jsou to instituce, které jsou trvalé a z hlediska historického patří mezi nejstarší ‚firmy‘ dnešní doby. Co se týká apolitičnosti, tak na vysokých školách nesmí být vyvíjeno aktivní politické konání, ale jsou a byly na nich významné osobnosti, které do politiky od jejich založení vstupovaly nebo ji ovlivňují na základě svých odborných znalostí a zkušenosti,“ zdůraznil.

Tento týden má být jmenována nová vláda ve složení hnutí ANO, sociální demokracie a o podporu žádají komunisty. Všechna tato jednání okolo jsou podle rektora už unavující a dlouhá včetně referenda ČSSD. „Akorát se budou hádat o volná políčka ministrů,“ kroutil hlavou a dodal, že celkově je třeba respektovat vůli občanů.

„Teď je na politicích, aby napravili propasti, které tak nějak dopředu vykopali. Aby se nad vše už povznesli a hledali opravdu řešení,“ řekl s tím, že mu záleží hlavně na tom, co ve výsledku vláda bude reálně dělat. „Politici se svými kartami navíc nakládají velmi špatně. Od října do dnešního dne se nic nového neudálo, točí se vše kolem Čapího hnízda, přitom ANO je legitimní vítěz,“ řekl s tím, že sám je zvědavý, jak to vše 11. července dopadne.

