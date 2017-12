Proslulý německý levičák plánuje odchod Čechů, Poláků a Maďarů z EU. Když prý zmizí, bude to pro integraci jen dobře

V roce 1968 vedl Daniel Cohn-Bendit studentské levicové protesty. A zdá se, že povaha buřiče mu zůstala i v roce 2017. Nezdráhá se totiž vyslovit myšlenku, která se řadě evropských politiků příčí. Nepovažuje odchod Británie z EU za nijak hrozivý moment. Má za to, že EU teď může být kompaktnější a může lépe najít shodu. Pokud by se Česko, Maďarsko nebo Polsko rozhodly následovat britský příklad, z EU by se mohlo stát ještě stabilnější společenství. Daniel Cohn-Bendit předpokládá, že Česko, Polsko a Maďarsko Evropskou unii nakonec opustí.

Celý článek v němčině naleznete zde

S odchodem Velké Británie z EU se zmenší rozpočet EU, zmenší se tedy i objem dotací, které potečou do jednotlivých zemí. Podle německého politika by měly méně peněz dostat především ty země, které odmítají být solidární. Daniel Cohn-Bendit měl zřejmě na mysli solidaritu v migrační krizi a fakt, že Česko, Maďarsko i Polsko odmítají přijímání migrantů podle kvót. Ve chvíli, kdy do těchto zemí přestanou téct evropské peníze, v řečených zemích prý tak jako tak zesílí hnutí, která budou požadovat odtržení od EU.

Pokud se Česko, Polsko či Maďarsko nechtějí podílet na „přestavbě“ EU, měly by podle politika Zelených Unii tak či tak opustit. A jak by reforma měla podle německého politika vypadat? Daniel Cohn-Bendit by se přidržel návrhů francouzského prezidenta Emmanuela Macrona, jenž by si představoval, že jádro EU se v budoucnu zformuje kolem zemí platících eurem. Budou mít do budoucna jeden společný rozpočet. Z EU by se také postupně mohl stát federativní stát – Spojené státy evropské, se společným rozpočtem a armádou.

V budoucnu by mohly tyto země docílit stejné dohody, jakou si teď vyjednává Velká Británie. Němečtí politici by podle Daniela Cohn-Bendita měli odhodit své předsudky a kývnout na Macronův plán.

