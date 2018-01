Prostě to nejde a nejde, pane Drahoši. Komentátor nevěřícně zírá na některé nápady volební kampaně

Při pohledu na výsledky prvního kola přímé volby prezidenta republiky 2018 by se mohlo zdát, že Miloš Zeman vyčerpal všechen svůj politický kapitál a Jiří Drahoš ho má na lopatě. Vždyť když sečteme hlasy Zemanových protikandidátů – Jiřího Drahoše, Michala Horáčka, Pavla Fischera i Mirka Topolánka – dostaneme většinu hlasů. Jenž tak jednoduché to není. Viliam Buchert varuje že lidé, kteří v prvním kole hlasovali pro Michla Horáčka nebo Mirka Topolánka, ke druhému kolu vůbec nemusí přijít.

„Vůbec nejde o to, že by voliči kandidátů z prvního kola měli k Drahošovi tak dramatické výhrady, jaké se vznášejí například nad Milošem Zemanem, jehož styl výkonu funkce je v mnoha ohledech pro polovinu národa zcela nesnesitelný. Profesor Drahoš ale není žádným tahounem, který by jako masožravá rostlina lákal své oběti. Voliči jiných kandidátů pořád nevědí, co si o něm mají myslet, neoslovuje je, je jím prostě ukradený. Ani za 10 měsíců, co vede kampaň, některé antizemanovce nepřesvědčil. Prostě to nejde a nejde,“ píše Buchert.

Voliči Mirka Topolánka chtějí výraznou osobnost, a tou pro ně Jiří Drahoš není. Lidé, kteří odevzdali hlas Pavlu Fischerovi mu ho odevzdali právě proto, že jim v něčem vadil Jiří Drahoš. Voliči Michala Horáčka jsou prý zase příliš nestálí a vlastně si nikdo nemůže být jist, co udělají příští pátek a sobotu.

„Problémem pro Drahoše také je, že i když to nechce, lepí se na něj takzvaná pražská kavárna, jejíž vliv je ale mimo hlavní město malý, někdy až kontraproduktivní a volby nevyhrává (jak jsme v říjnu viděli i při vítězství trestně stíhaného Andreje Babiše),“ podotýká autor.

A aby těch problémů neměl málo, tak podle Bucherta udělal Drahoš chybu, když se v rámci kampaně vydal před druhým kolem do míst, kde jasně vítězí Miloš Zeman. V těchto regionech budou lidé stejně raději volit „svého Miloše“. Drahoš by se měl raději soustředit na to, aby ke druhém kolu přiměl jít volit nejen své příznivce, ale také voliče Pavla Fischera, Michala Horáčka nebo Marka Hilšera, jak už bylo naznačeno.

