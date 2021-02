Provozují hotel a teď přišli o miliony. Manžel umělec na suchu. A nyní děkují vládě

reklama

Provozovat hotel byl prý jejich dávný sen. Našli ho v malé obci Loučovice, nedaleko Lipna, poblíž česko-rakouských hranic. Jelikož je Jeroen muzikant, rozhodli se dát „muzikatnského" ducha i hotelu. Zainvestovali a vznikl například pokoj Elvise Presleyho, Beatles, nebo Marilyn Monroe. A hosté byli nadšeni. Hotel Kilián Andrea a Jeroen provozují nyní čtvrtým rokem. Minulý rok, kdy doufali, že budou konečně vydělávat nejen na provoz, přišel koronavirus.

„Na začátku podnikání investujete, renovujete, musíte mít nějaký základ pro začátek. A pak po dvou letech se tak zhruba začíná v této branži vydělávat. Získali jsme kontakty, lidé se k nám vraceli. Měli jsme už stálé hosty. Některé dnes už počítáme mezi své přátele. Uzavřeli jsme také spolupráci s různými cestovkami. No a do toho, když jsme, co se týče výdělku, očekávali, jak my říkáme takový „top rok“, přišel covid,“ popisuje Andrea. A dodává. „Jeli jsme vlastně jen leden, únor a pak letní sezonu do září. Měli jsme přitom úplně vyprodaný říjen i víkendy v listopadu, samozřejmě Silvestr a pak až do půlky března. Všechny tyto pobyty jsme museli stornovat.“

Ztráty jdou podle manželů do miliónů. Jak říkají, pomoc od státu nakonec byla. Bez té by to prý jen těžko zvládali. „Žádali jsme na covid ubytování. Stálé zaměstnance nemáme. Většinu zvládáme sami a máme jen na hlavní sezonu brigádníky. Peníze od státu přišly až o několik měsíců později, takže jsme se museli vydat úplně ze všech úspor, neboť veškeré platby, včetně odvodů státu, musíte platit pořád, i když nevyděláváte. Ale pak nám samozřejmě peníze od státu velmi pomohly. Jinak bychom tuto zimní sezonu možná nezvládli. Ačkoliv ztráty, o kterých jsme mluvili, nám to samozřejmě v žádném případě nevynahradí. Za každou pomoc ale musí být podnikatelé dnes vděčni," říká Andrea.

Zatím se ozývají jen tuzemští hosté

Klientelu hotelu od začátku zčásti tvoří i zahraniční turisté, především ti z Rakouska. „Minulé léto jich bylo méně než rok předtím. Podobné to asi bude i letos. Spoléháme spíš na tuzemské návštěvníky,“ říká Jeroen. Ten zahraniční cestovní ruch bude ještě i letos zřejmě trochu omezený. „Na druhou stranu, asi víc Čechů bude mít zájem o tuzemskou dovolenou, stejně jako vloni. Někteří se v této době bojí vyjíždět za hranice,“ zamýšlí se Andrea a dodává, že jak se situace zlepší, očekávají, že se ozve postupně i jejich rakouská klientela.

„Češi si už teď objednávají pobyty na letní sezonu. O tu jarní zájem ještě není, neví se, co bude. Na léto jsem ale zrovna řešila tři rezervace. Červenec a srpen se začíná pomalu plnit,“ říká s nadějí v hlase Andrea. A vzpomíná: „V předloňském roce jsme měli už v tuto dobu letní sezonu úplně obsazenou. A jarní vlastně taky. Lidi jezdili na kola, na nedalekou stezku v korunách stromů. Pak se začalo vše posouvat, rušit, až se to zavřelo,“ pokyvuje smutně.

Padly koncerty v Čechách i v Rakousku...

O příjem přišla rodina i ze strany manžela. „Jeroen je hudebník. V Holandsku, odkud pochází, velmi známý. Minulý rok měl hrát v Rakousku, měl tam nasmlouváno hodně vystoupení. Stejně tak i tady u nás. Měl mít festivaly, koncerty, ale všechno to bylo najednou pryč. To byla pro nás druhá velká rána. Protože to bylo stejně jako s tím hotelem. V sezoně, kdy se mu jako hudebníkovi začalo i v Čechách opravdu dařit, se všechno zrušilo,“ říká Andrea. A stejně jako manžel doufá, že vystoupení, jejichž termíny se posouvaly, se nakonec opravdu odehrají a že přibudou i další. „Uvidíme, jak to všechno bude. Kolik lidí se bude moct třeba v letních měsících shromažďovat, jestli budou povinné testy na covid a jestli budou lidé ochotni na ně kvůli kulturní akci chodit,“ krčí rameny Jeroen.

Holandsko? Jeden člověk na návštěvu denně...

Anketa Koho z těchto kandidátů byste volili za prezidenta republiky? Andrej Babiš 77% Miroslav Kalousek 1% Václav Klaus 16% Miroslava Němcová 1% Petr Pavel 1% Pavel Rychetský 4% hlasovalo: 8960 lidí

„Manželova maminka slaví tento týden 65. narozeniny. Nemůže je ani pořádně oslavit se svými přáteli. Tam totiž smí mít jen jednoho člověka na návštěvě denně. Až teprve druhý den může přijít někdo jiný. A kontrolují to. Kdyby viděli, že tam chodí víc lidí, tak jsou za to velké pokuty. Jinak mají také všechno uzavřené. Jen chtějí v brzké době otevírat školy. Řekla bych, že je to přísnější než v Česku. A lidé ta nařízení opravdu dodržují,“ říká Andrea. Její tchyně měla původně na oslavu přijet za nimi. „To ale bohužel nešlo. Museli jsme jí popřát přes video. Nevíme, jestli se uvidíme na jaře, v létě, nebo jak to celé bude.“

Práce v Loučovicích? Dlouhodobý problém...

Ale zpátky do Čech. V obci, kde manželé Smitovi provozují hotel, je práce už dlouhodobě nedostatek. Před časem tady zavřely papírny, které často živily celé rodiny. Mnozí lidé tak jezdí za výdělky do Rakouska, které teď pro tzv. pendlery také zpřísnilo podmínky. „Myslím, že pro ty místní je to teď asi opravdu těžké. Ti co mají práci v Rakousku, tak tam jezdí. Nevím ale, jak to mají ti, kteří pracovali v té turistické sféře tady vedle na Lipně, jako pokojské, recepční a podobně. Možná dostali majitelé hotelů a restaurací na zaměstnance nějaké dotace. Vím ale, že se také někde propouštělo. Myslím, že o práci přišli hlavně brigádníci,“ popisuje neradostnou situaci v česko-rakouském pohraničí Andrea.

A že všichni doufají, že tento rok bude radostnější i pro ty, kteří pracují v cestovním ruchu.

Hotel Kilián. Foto: archiv J. Smit

