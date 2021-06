Průmyslník Špicar se z ČT posmíval Maláčové: Návrhy z říše fantazie

Odbory i zaměstnavatelé kritizují vládu kvůli návrhu schodku rozpočtu na příští rok. Práce na dokumentu pokračují, vláda ale zatím nemá shodu ani na minimální mzdě. O to obtížnější bude dohoda v předvolebním roce. Podle viceprezidenta Svazu průmyslu a dopravy Radka Špicara na výši minimální mzdy česká ekonomika nestojí ani nepadá. „Ministryně Maláčová má návrhy jako z říše fantazie. Je to nedůstojné, politický handl,“ klepal si nevěřícně na čelo v pořadu Interview ČT24 s tím, že je to pouze zajímavé téma před volbami. Zmínil, podle čeho by se měl růst minimální mzdy řídit, a poukázal na podstatnější věci, které se odrazí na stavu celé ekonomiky.

Špicar na začátku uvedl dvě věci, které budou v následujících měsících pro kondici české ekonomiky těmi nejdůležitějšími. Jako první zmínil domácí spotřebitelskou poptávku: „Podstatné bude, jestli začnou Češi opět věřit své ekonomice a tomu, že bude lépe. Tedy že začnou své peníze utrácet, a pomohou tak své ekonomice,“ řekl.

Za druhé bude záležet na celkové kondici Evropské unie. „Jsme jednou z nejotevřenějších ekonomik na světě. Jsme zcela závislí na exportu. České republice se daří, když se daří ostatním zemím, kam vyvážíme, což je z 80 procent do EU, nebo je to úplně obráceně,“ podotkl Špicar.

Jestli lidé začnou utrácet a pomohou ekonomice, se podle některých bude odvíjet také od minimální mzdy. Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) proto navrhuje přidání o 2 800 korun, tedy zvýšení na 18 000 korun, shoduje se na tom s odboráři. Podle ministryně financí Aleny Schillerové (za ANO) by měl být nárůst, ale rozhodně ne tak vysoký. Zaměstnavatelé by navýšili zhruba o pár stovek korun, za bernou minci berou inflaci.

Konkrétně z návrhu Maláčové se Špicarovi orosilo čelo: „Ten návrh Ministerstva práce a sociálních věcí je podle mého názoru neuvěřitelný,“ žasl viceprezident Svazu průmyslu a dopravy a dodal: „Já myslím, že ministryně Maláčová to vůbec nemyslí vážně. Nárůst o 2 800 korun je jako z říše fantazie. Nadstřelila to tak vysoko, že si ani nedokážu představit, kam z toho chce ustupovat,“ řekl svůj názor.

„Minimální mzda bude stoupat, to je věc jasná, s tím jsme smíření, ale nikdo nepředpokládá, že by to bylo o téměř 3 000 korun,“ konstatoval.

Výše minimální mzdy podle něj navíc rozhodně není to hlavní téma české hospodářské politiky. „V České republice je více než pět milionů zaměstnanců a minimální mzdu bere přes sto tisíc zaměstnanců. Chápu, že pro některé odboráře a české politiky je to speciálně před volbami šťavnaté téma, které prostě budou ždímat, dokud to půjde. Ale věřte mi, tímhle česká ekonomika nepadá ani nestojí,“ upozorňoval důrazně Špicar.

Na otázku, zda není současná minimální mzda chudinskou dávkou, uvedl: „Dokážu si představit, že žít s 15 tisíci není vůbec jednoduché, proto říkám, že minimální mzda má růst. Ale to, co od nás zaznívá několik let, a za tím si opravdu stojím, je to, že jak my stanovujeme nárůst minimální mzdy v České republice, je naprosto nedůstojné. Je to prostě politický handl,“ míní Špicar.

„Několik let máme pravicové vlády, které minimální mzdu nezvýší vůbec, přestože zaměstnavatelé říkají ‚proboha zvyšte ji‘. A potom máme zase levicové vlády, které ji během několika let zvyšují, každá rok o tisíce korun, což také není dobré,“ poukázal Špicar na dva extrémy.

Řešením by podle něj bylo vytvoření jistého automatu. „Jde o automat, který by bez ohledu na to, co si myslí zaměstnavatelé, bez ohledu na to, co si myslí odbory či politici, zasadil do vzorečku několik veličin, a byl by tu předvídatelný systém. Díky němu bychom dopředu zhruba věděli, o kolik se bude minimální mzda zvyšovat například tím, že ji navážeme na růst průměrné mzdy či něco podobného. To je něco, po čem voláme my, ale bohužel máme zde odboráře a politiky, kteří si nenechají vzít příležitost každý rok, těch několik týdnů, dokazovat, jak za ty zaměstnance vlastně bojují,“ shrnul viceprezident Svazu průmyslu a dopravy Radek Špicar.

