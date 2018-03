Průšvih kolem ,,Zemanových" Číňanů: Vyjádřil se Jaroslav Tvrdík. A my máme další informace

Zahraniční média informují o vyšetřování šéfa čínské soukromé společnosti CEFC China Energy Jie Ťieng-minga. Mocný podnikatel je dobře známý i v České republice, protože je součástí poradního týmu prezidenta Miloše Zemana. Dle českého zástupce CEFC Jaroslava Tvrdíka společnost popírá, že by předseda její správní rady Jie byl zatčen.

CEFC China Energy je soukromou společností, jejíž vliv a moc přesahují hranice země. O tom svědčí i nedávná koupě podílu v ruském státním ropném gigantu Rosneft za téměř deset miliard dolarů. O vyšetřování šéfa firmy Jie Ťien-minga poprvé informovala čínská média včera, ale podrobnosti zatím nejsou známy. Prozatím je zřejmé, že je vyšetřován pro podezření z hospodářské trestné činnosti, která se v Číně trestá velmi přísně. Čínský deník South China Morning Post přinesl informaci potvrzenou z několika zdrojů, podle které došlo k zatčení Ťien-minga na přímý příkaz prezidenta Číny Si Ťin-pchinga.

Pokud se v těchto případech prokáže porušení zákona, čínská vláda nezřídka převezme kontrolu nad celou společností. Jak uvádí zpravodajská agentura Reuters, minulý týden se tak stalo v případě pojišťovny Anbang Insurance Group. Zvýšená kontrola hospodaření velkých soukromých firem čínskou vládou je podle profesora Christophera Baldinga z Peking HSBC School of Business v Šen-čenu důsledkem zhoršujícího se stavu finančního systému.

Profesor Balding předpovídá, že v rámci současného „zátahu“ dojde k převzetí kontroly nad více soukromými firmami. Pozornost vlády se nyní zaměřila právě na CEFC China Energy, která původně působila na trhu s pohonnými hmotami, ale časem se z ní stal nadnárodní ropný konglomerát s cílem stát se klíčovým hráčem nejenom na čínském trhu. Loni v září proto firma koupila zmiňovaný podíl v Rosneftu ve výši 14,16 % za 9,1 miliardy dolarů.“

Podle zjištění Reuters CEFC China Energy expandovala do Čadu, Spojených arabských emirátů či Kazachstánu, a to v rámci investování i do dalších projektů, nejen těch, které souvisejí s energetikou. Problém představuje dluh společnosti a nedostatek informací o jejích vlastnících. „Právě z tohoto důvodu odmítla Česká národní banka posvětit zvýšení podílu společnosti ve finanční skupině J&T Finance Group (JTFG).

Problému CEFC China Energy se věnuje také zpravodajská agentura Bloomberg, která zmiňuje, že v souvislosti s informacemi o zahájení vyšetřování Jien Ťien-minga došlo k okamžitému poklesu akcií společnosti v Hong-Kongu, Singapuru i Šen-čenu. Společnost sama sebe označuje za největší soukromou ropnou a plynárenskou společnost, zaměstnává 50 000 lidí a její příjem činí více než 40 miliard dolarů.

Jisté nesrovnalosti provázejí společnost od jejího samotného vzniku a následného posilování vlivu v posledních letech. „Největším tajemstvím rychlého rozmachu CEFC je, odkud přesně mají takové obrovské finanční sumy. Na tuto otázku nebyl nikdo z této společnosti schopen odpovědět,“ podivuje se Laban Yu, analytik společnosti Jefferies Group LLC, který předpokládá, že v rámci vyšetřování předsedy společnosti tato záležitost přijde na přetřes.

Renomé společnosti CEFC nevylepšuje ani nedávná kontrola ve Spojených státech, po které byli loni v listopadu zatčeni v New Yorku dva zaměstnanci. Oba čelí podezření z korupčního jednání, když měli prezidentovi Čadu předat 2 miliony dolarů na úplatcích a dalšího půl milionu měli předat vysokému ugandskému úředníkovi. „Společnost nicméně uvedla, že v Ugandě nemá žádné investice a v Čadu s vládou ani nejednala,“ píše Bloomberg.

K situaci se prostřednictvím reportéra Respektu Ondřeje Kundry vyjádřil český zástupce CEFC Tvrdík. „Jaroslav Tvrdík řekl @RESPEKT_CZ k údajnému zatčení a vyšetřování Jie Tien-minga: Firma popíra zatčení chairmana. Já víc než vy nevím, vše je v rovině prý, údajně, možná...“

