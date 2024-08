První akce Foltýnova odboru. K výročí 21. srpna 1968

Po dvou měsících od spuštění vládního Odboru pro strategickou komunikaci se objevily první výsledky práce skupiny kolem Otakara Foltýna. V rámci kampaně k výročí srpna 1968 odbor sdílí sérii fotografií obyčejných lidí, doplněných stručnými příběhy o tom, jak tehdy invazi vnímali.

„Invaze byla formativní zkušeností pro každého občana Československa a na další desítky let normalizace do hloubky ovlivnila celou společnost. Dodnes ji v kolektivní paměti neseme jako něco určujícího. I proto jsme výročí okupace vyhodnotili jako jedno z nosných témat, kterým se musíme věnovat,“ uvedl Foltýn podle informací serveru Aktuálně.cz.

Kampaň podle něj má veřejnost jasně a srozumitelně informovat o základních hodnotových tématech státu s cílem „připomenout význam demokracie a svobody v době, kdy Ukrajina už dva a půl roku čelí ruské agresi“.

Někteří z vybraných lidí vzpomínají na dramatickou situaci na Václavském náměstí. „Národní muzeum bylo celé poseté dírami po kulometu. Na Vinohradské ležel převrácený hořící náklaďák. Ozvala se dávka ze samopalu a já padl s kamarádem Láďou na zem a začal se modlit. Doplazili jsme se do bezpečí na roh Španělské ulice, oba špinaví a vystrašení. Brečel jsem a vůbec jsem se za to nestyděl,“ vzpomíná pan Zdeněk.

Nejen invaze, ale i následná doba normalizace poznamenala životy tisíců Čechů. „Tatínek chodil s kolegy přetáčet směrovky, aby okupanti zabloudili. V den, kdy vjeli do Uherského Hradiště, natáčel jejich příjezd. Jako dítě jsem je sledovala a maminka mě strhla k zemi, protože nám mířili přímo do oken. Okupace změnila život celé naší rodině. Otec přišel po prověrkách o práci a skončil v maringotce na stavbě dálnice, maminka měla pozastavený plat na mnoho let, já jsem měla problém dostat se na jakoukoli školu,“ uvádí paní Helena.

Další zažili střelbu sovětských vojáků přímo na vlastní kůži. „Moje máma byla v osmém měsíci, a když přijely tanky, začala předčasně rodit. Táta ji i mě vezl trabantem do porodnice. Na každé křižovatce stáli ruští vojáci a mířili na nás samopaly. Táta byl pološílený, já skrčený na zadní sedačce. Pak jsme jeli za babičkou, pracovala v novinách. Pustili nás do obrovského sálu s rotačkou, kde běhalo spousta lidí a připravovali vydání. Okna do ulice byla vystřílená, zvenku začali Rusové pálit do stropu. Všichni padli na zem, táta mě chránil svým tělem před padající omítkou,“ vypráví pan Jiří.

Kampaň vládního Odboru pro strategickou komunikaci včetně očividného protiruského naladění nenápadně cílí i na vládní voliče například příspěvkem paní Hany o populistech. „U nás v Uherském Hradišti lidé uprostřed křižovatky obstoupili tank a snažili se diskutovat. Štěstí, že vojáci byli zmatení a nezačali střílet. Společně jsme plakali, hrozili pěstí. Jak může někdo, kdo to zažil, volit komunisty nebo populisty?“ uvedla paní Hana.

