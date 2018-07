První dáma ODS překládá „natvrdlému Babišovi“: Milej zlatej, moc a prachy ti na tuhle nevěstu nestačí. S estébákem nepůjdeme

Předseda vlády Andrej Babiš (ANO) čelí kritice za to, že svou vládu opřel o podporu komunistů. Premiér se brání, že mu v podstatě nic jiného nezbylo, že by mnohem víc stál o vládu s ODS, po které podle svých vlastních slov začal volat těsně po volbách. Alexandra Udženija z ODS teď poslala Babišovi jasný vzkaz.

Když premiér Andrej Babiš odpovídá na otázku, proč umožnil návrat komunistů k moci, který se projevil např. tím, že se díky hnutí ANO stal 1. místopředsedou Poslanecké sněmovny Vojtěch Filip, předseda vlády se brání, že mnohem víc stál o vládu s ODS, o které začal mluvit těsně po sněmovních volbách v příjnu 2017. ODS nejednou oponovala, že kdyby Babiš opravdu stál o vládu s jejími poslanci, choval by se jinak. Jenže Babiš svou tezi opakoval znovu a znovu. Alexandru Udženiju (ODS) to dovedlo k závěru, že je stávající český premiér Babiš asi „natvrdlý“ a je třeba mu jednou provždy a natvrdo říci, jak se věci mají. Přes server Echo24.cz proto Udženija poslal Babišovi jasný vzkaz.

„Protože je pan premiér Babiš natvrdlý, tak mu budu muset přeložit do prostého jazyka, co jako ODS říkáme celou dobu,“ prohlásila Udženija. „A snad už to konečně pochopí: Milej zlatej, chápu, že sis ODS vybral jako tu nejlepší, nejatraktivnější a nejkrásnější nevěstu, ale ODS tě nechce!“ píše v tiskovém prohlášení.

1. místopředsedkyně ODS jedním dechem dodala, že je Babiš politicky nečitelným partnerem, o něhož členové ODS nemají zájem. Udženija považuje Babiše za „StBáka a lháře“, s nímž nechce mít nic společného. „Rozumím, máš moc a prachy, chovat se ale neumíš, takže nechápeš, že si někdo dovolí odmítnout tě. Ale tentokrát se s tím už konečně smiř,“ pokračovala.

