První vrtulníky darované z USA by mohly přiletět do konce příštího roku

První vojenské vrtulníky, které české armádě darují Spojené státy, by mohly do Česka přiletět do konce příštího roku. Půjde o stroje, které jsou v současné době umístěny na Havaji. Novinářům to dnes řekla ministryně obrany Jana Černochová (ODS). Do USA podle ní nyní zamíří čeští technici, kteří zjistí, co bude na strojích potřeba upravit. Náklady modernizace tak zatím nejsou jasné, dodala.

Dohodu se Spojenými státy Černochová oznámila ve čtvrtek. Česko získá z USA osm vrtulníků, z toho šest bojových a dva transportní. Již dříve si česká armáda objednala od americké společnosti Bell 12 vrtulníků Viper a Venom za 14,6 miliardy Kč. Armáda ČR tak bude mít celkem 20 amerických strojů.

"Tyto vrtulníky by se měly teď nacházet na Havaji, měly by být samozřejmě posouzeny z hlediska technických záležitostí, co bychom my chtěli do nich nainstalovat, co naopak tam nebudeme potřebovat pro to, aby plnily účel, který plnit mají v České republice," řekla. Čeští technici podle ministryně nejprve ve Spojených státech zjistí, jaké úpravy je potřeba na strojích udělat, a zda se tak stane v Česku nebo ještě v USA. "Naším cílem je, aby potom dále byly opravované v LOM Praha," dodala.

Kdy budou do Česka dodány, bude podle ní jasné do půl roku. Některé z nich by ale měly v České republice být do konce roku 2023.

Podle Černochové z USA přiletí již používané, ale zcela provozuschopné vrtulníky. "Půjde o dar, zaplatíme pouze cenu opravy, přestavby dle našich požadavků, dopravu do ČR a další související náklady. Ty v tuto chvíli nejde přesně vyčíslit, ale oproti ceně za nové vrtulníky jde o nesrovnatelné částky," citoval ministryni armádní server army.cz.

Česká republika z USA kupuje osm víceúčelových vrtulníků UH-1Y Venom a čtyři bitevní AH-1Z Viper, vyrábí je firma Bell. První kusy by měla armáda do výzbroje dostat příští rok, ve výzbroji nahradí bitevní stroje Mi-35/24. Cena zakázky je 14,6 miliardy Kč bez DPH. Nákup stvrdil v listopadu 2019 tehdejší ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO). Odborníci poukazovali v minulosti na to, že pořízený počet strojů je nedostatečný a ministerstvo bude muset nakoupit další.

Ministerstvo obrany dnes na svém webu uvedlo, že v současné době má armáda ve výzbroji osm bojových vrtulníků Mi-35/24V, které jí slouží od roku 2003. "Jedná se o morálně i fyzicky zastaralou techniku, kterou Sověti používali už během války v Afghánistánu v 80. letech 20. století," uvedl úřad. Stroje armáda postupně vyřazuje. Podle ředitele sekce rozvoje sil ministerstva obrany Petra Čepelky mohou být vyřazované vrtulníky zdrojem náhradních dílů pro jiné stroje ruské výroby Mi-171Š. Další variantou je jejich odprodej.

Ministerstvo obrany v posledních týdnech oznámilo i další významné modernizační projekty. Ze Spojených států chce koupit stíhací letouny F-35, ze Švédska pak pořídí bojová vozidla CV-90. Oba nákupy budou stát desítky miliard korun. Z Německa by měla česká armáda dále dostat 15 starších tanků Leopard 2A4 jako náhradu za techniku, kterou Česko darovalo Ukrajině. Obě země zároveň zahájí jednání o nákupu dalších až 50 nejmodernějších tanků Leopard verze 2A7+ různých modifikací. Černochová dnes řekla, že první starší leopardy by mohly do ČR přijít v příštím roce. Příští týden by mělo být jasno, kdy bude uzavřena příslušná smlouva.

