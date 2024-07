Prý je to penis. Češi zasypali Moláčka fotkami z ceremoniálu. Z Paříže už přišla omluva

Čtyřhodinový zahajovací ceremoniál olympijských her v Paříži, který si diváci mohli užít v pátek, má svou dohru. Organizátoři zparodovali v rámci tolerance ikonický obraz Leonarda da Vinciho Poslední večeře Páně, kde postavy Krista i jeho učedníků nahradili muži převlečení za ženy, takzvané draq queens, nebo transsexuální zpěvačka. To vzbudilo nevšední příval kritiky i odsudků ze všech koutů planety. Anketa Volili byste Kamalu Harrisovou prezidentkou USA? Ano 5% Ne 91% Nevím / Je mi to jedno 4% hlasovalo: 12925 lidí

Pro italský Il Giornale se vyjádřil italský arcibiskup Vincenzo Paglia. „Tento vysoký ideál byl poskvrněn rouhačským výsměchem jedné z nejposvátnějších chvil v křesťanství,“ řekl arcibiskup Vincenzo Paglia v rozhovoru pro list Il Giornale.

Ozvala se i francouzská biskupská konference. „Myslíme na všechny křesťany na všech kontinentech, kterým ublížila nerozvážnost a provokace takových scén. Olympijské a sportovní hodnoty nemusejí být podporovány takovými jistě neuctivými scénami. Olympismus je hnutím ve službách této reality lidské jednoty a bratrství. Doufáme, že organizátoři pochopí, že olympijská oslava se odehrává daleko za ideologickými postoji některých umělců,“ vzkázali francouzští biskupové. „Bohužel tento ceremoniál obsahoval také scény, ve kterých bylo křesťanství zesměšňováno, čehož hluboce litujeme,“ dodali a poděkovali představitelům dalších církví, že jim vyjádřili solidaritu a parodii organizátorů ceremoniálu také odsoudili.

Vatikánský biskupský deník Avvenire se ptá, zda je potřeba ze všeho dělat Gay Pride. „Parodie drag queen na Leonardovu Poslední večeři je kýč a urážlivá. Jaký má smysl proměnit každou globální událost v Gay Pride?“ pozastavuje se deník. „Katastrofismus uboze odsuzovaný pařížským megashowbyznysem nám říká, že se možná opravdu nacházíme v posledních dnech lidstva,“ dodává.

A od organizátorů přišla odpověď. Odpověď s omluvou. „Samozřejmě nikdy nebylo naším záměrem projevit neúctu k jakékoliv náboženské skupině. Zahajovací ceremoniál se snažil oslavit toleranci ve společnosti. Jsme přesvědčeni, že se nám to podařilo naplnit. Pokud to někoho urazilo, je nám to hluboce líto,“ řekla mluvčí organizačního výboru Anne Descampsová na tiskové konferenci a informovala o tom agentura Reuters.

Problém s parodií na Poslední večeři Páně měl také novinář Deníku N Jan Moláček. Ovšem nikoliv morální, ale problém stran zahlcení zprávami. Čtenáři mu totiž začali posílat printscreen, kdy jedné transgender modelce údajně čouhal zpod bederní roušky penis. Čtenáři posílali Moláčkovi screenshoty a ten se začal bránit.

Předmětný obrázek. Foto: X/lfcman73

„Pořád mi někdo posílá screenshot z olympiády, na kterým komusi prý kouká zpod kostýmu penis. Prosím vás – jestli jste tím tak uhranutí, tak si to někde v soukromí vylepte třeba na zeď, ale nutkání to rozesílat už byste možná měli konzultovat s odborníkem,“ bránil se Moláček.

