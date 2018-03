Prý jsme usmrkánci a máme studovat a k ničemu se nevyjadřovat... Promluvil student DAMU, který rozjel velký protest

Ve čtvrtek 15. března chtějí studenti stávkovat za dodržování ústavních zvyklostí. Nelíbí se jim, že prezident nedodržuje ústavní zvyklosti ani to, že ve hře je trestně stíhaný člověk. Nelíbí se jim, že by vláda v demisi měla přijímat důležitá rozhodnutí. Luboš Louženský, hlavní organizátor stávky, student DAMU, byl hostem Daniely Drtinové v DVTV. Na sociální síti se u události pak hlásí více než 8 000 lidí, zapojeno je 80 škol.

„My se domníváme, že ano, tím, jakým způsobem se naši političtí reprezentanti chovají nebo jakým způsobem si vykládají ústavu,“ odpověděl na otázku, zda to vnímá tak, že naše ústavní a společenské hodnoty jsou skutečně ohroženy. Podle organizátora výstražné stávky je ústava ceremoniální text a předpokládá se u ní, že ji bude vykládat osoba morálně a hodnotově na výši. Ne vždy tomu tak podle něj je. Proto pak může dojít k tomu, že společnost, v tomto případě studenti, se postaví na její obranu.

Luboš Louženský dále vyjmenovává důvody, na které chtějí upozornit a které se jim nelíbí. „V první řadě, že vláda vládne v demisi v podstatě s neomezeně dlouhým mandátem. Že ji vede premiér, který je trestně stíhaný a který jí zároveň prokazatelně lže,“ uvedl.

Podle něj by prezident nemusel čekat, až si Andrej Babiš opatří potřebnou většinu v Poslanecké sněmovně, a v hnutí ANO by se mohl najít jiný kandidát na premiéra, který podle jeho slov není morálně zatížen.

„My se nesnažíme jakýmkoliv způsobem měnit výsledky demokratických voleb,“ upozornil s tím, že proti výsledkům voleb nic nenamítají. Respektují to, že Miloš Zeman se stal prezidentem a hnutí ANO vyhrálo parlamentní volby. Stále ale je podle něj zapotřebí trvat na morálních standardech kladených na premiéra republiky.

Stávky a protesty podle něj mohou rozjet komunikaci témat. Podle něj studenti jsou roztříštění a často bývají veřejností nějakým způsobem škatulkováni. „Všichni tvrdí, že jsme buďto ‚usmrkánci‘, nebo že máme jen studovat a vůbec se k ničemu nevyjadřovat,“ uvedl. S tím ale nesouhlasí. Naopak se domnívá, že právě studenti by měli upozorňovat na vize budoucnosti.

K výstražné stávce se na sociální síti hlásí přes 8 000 lidí a přibližně u 80 škol jsou si jistí zapojením. „A stále nám přibývají další a další,“ okomentoval měřítko účasti. Podle něj mají přislíbenou i účast divadel napříč městy České republiky.

Akci nazývá stávkou výstražnou, kterou ještě nelze nazývat stávkou jako takovou. „Chceme poukázat na to, že někdo musí vyjít ven na obranu ústavních zvyklostí a morálních hodnot,“ řekl.

Co se týká samotného průběhu stávky, tak ten je plánovaný na čtvrteční poledne. Ve 12 hodin by měli všichni vyjít ven před své školy nebo práce a jakýmkoliv způsobem podepsat výzvu, kterou pod hashtagem „vyjdiven“ pošlou organizátorům na sociální sítě nebo e-mailem. Ti ji pak zkompletují a v pondělí odnesou senátorům a do Kanceláře prezidenta republiky. Zdůrazňuje závěrem, že nejde o jednorázovou akci, ale o akci dlouhodobého charakteru.

autor: sla