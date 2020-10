Prymula láká na vakcínu: Očkovaní nebudou muset nosit roušky a budou mít další bonusy

Podle ministra zdravotnictví Romana Prymuly (za ANO) přijdou na český trh vakcíny proti koronaviru již koncem tohoto roku, kdy by se mohlo očkovat 10 procent populace. Další vakcíny by měly dorazit v průběhu jara, do té doby podle něj budou muset platit dlouhodobá opatření, jako nošení roušek. Roušky by ovšem nemuseli nosit právě lidé, kteří již jsou očkovaní. „Naočkovaní lidé nebudou muset nosit roušky a budou mít řadu jiných bonusů, tak si myslím, že zájem bude poměrně velký,“ očekává Prymula.

reklama

Prymula v obsáhlém rozhovoru pro server Novinky.cz představil hrubý výhled na příští týdny a měsíce s tím, že konkrétní opatření zveřejní v pátek. Podle modelu přijímaných opatření by po 14 dnech přísných restrikcí měla následovat udržovací fáze. „Ta bude mírnější, ale zároveň bude dostatečná, aby to udržovala na stabilním reprodukčním čísle. To už sice nepůjde dolů, ale na dané hodnotě by mělo setrvat, plus tam budou dlouhodobá udržovací opatření, třeba roušky a další, která budou trvat řadu měsíců,“ říká Prymula.

Úplné opuštění restrikcí očekává až v době, kdy bude dostatek vakcín pro celou populaci. „Předpokládám, že v tom nejčernějším scénáři bychom se měli zbavit té akutní hrozby viru v polovině příštího roku. Do té doby se nepochybně dostaneme z této současné akutní fáze a budeme v nějakém mírnějším režimu, jaký byl v létě. Ale s tím, že bychom měli držet ta elementární opatření, což jsou třeba roušky,“ zopakoval ministr zdravotnictví.

Anketa Podporujete Andreje Babiše? (Ptáme se od 8.10.2020) Ano 80% Ne 20% hlasovalo: 5394 lidí

„Ale až uvidí, že vakcína je bezpečná a že naočkovaní lidé nebudou muset nosit roušky a budou mít řadu jiných bonusů, tak si myslím, že zájem bude poměrně velký. To, že nyní je diskuse téměř 50 na 50, je pravdou, ale názory se budou nepochybně měnit,“ má jasno Prymula.

Odmítá, že by současná opatření byla vydávána chaoticky, ačkoliv se mění po týdnech a ne v rámci proklamovaných 14 dní. „Situace má samozřejmě nějaký vývoj. Máme dva sety opatření, které se překrývají o týden, takže ta první opatření, která byla vyhlášena k pondělí před čtrnácti dny, budou nyní končit, to znamená třeba omezení otevírací doby. A na to budou reagovat tato opatření, která zároveň překryjí ta opatření, která byla vyhlášena teď v pondělí,“ vysvětluje Prymula s tím, že dojde ke sjednocení a bude představen plán na delší dobu, minimálně na měsíc s výhledem na další měsíc.

Fotogalerie: - Vyhlášení nouzového stavu

Restrikce by podle něj neměly mít zásadní negativní dopad na ekonomiku, ačkoliv postižené segmenty samozřejmě nějaký dopad mít budou. „Některá opatření budou podle semaforu, některá plošná,“ dodal Prymula.

plk. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D. BPP



ministr zdravotnictví Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Vyjádřil se také k vakcíně, která je vyvíjena v České republice, ale oproti světovým vakcínám je vývoj ve skluzu. „Je klíčové, aby odborníci řekli, jestli vakcína v té koncepci, jak byla připravena a testována v rámci preklinického vývoje, má jednak vědecký význam v tom, že by opravdu dávala šanci, aby tato vakcína vznikla v komerční podobě, a druhým aspektem, který bude posuzován, je, jestli to má smysl z ekonomického hlediska. Než totiž proběhnou klinické zkoušky, tak tu bude nepochybně dostatek komerčních vakcín od velkých výrobců,“ říká Prymula. Dát stovky milionů korun na testování a přitom mezitím nakupovat zahraniční vakcíny by podle něj postrádalo smysl.

Při stále se zvyšujícím počtu nakažených a hospitalizovaných se prý uvažuje o využití hotelových kapacit. „Jsou dvě různé kategorie lidí. Jednak jde o lidi, kteří už by se v podstatě vrátili do různých seniorských zařízení, ale jsou pozitivní a není jim nic, tak je potřebujeme na určitou dobu někam dát. Tady v tomto případě by to teoreticky šlo. Ale pak tu jsou lidé s lehkým průběhem, u nichž ale existuje riziko, že se zhoupne do těžšího průběhu, což se stává třeba šestý den. A tam je potřeba, aby byli pod dozorem, protože když nedostanou kyslík, tak průběhy budou výrazně těžší,“ říká Prymula, že hotely by musely být vybaveny zdravotnickým zařízením s dostatečnou obsluhou.

Znovu nakažení se podle Prymuly nedá rozpoznat, protože počet nakažených je podle propočtů třikrát větší než uvádějí statistiky. „Víme, že oproti těm, které my diagnostikujeme, je tu třeba trojnásobek osob v populaci, které my nevidíme. Když to prodělá člověk z těch x tisíc a pak covid třeba za čtyři měsíce prodělává znovu a my ho zjistíme, tak nemáme metodu, jak se dovědět, že covid měl už před čtyřmi měsíci. Zachytit to je tedy prakticky vyloučené,“ říká na závěr s tím, že se vychází ze světových dat, podle kterých imunita vydrží zhruba tři měsíce.

Psali jsme: Okamura útočí: Mrtví na covid? Vše je jinak! Vakcína také. Roušky a Prymula Fiala: Respektujte nařízení proti covidu. To není o Babišovi a Prymulovi Covid šíří pětina nakažených! Ostatní skoro ne. Nové zjištění Máš covid? Stát ti zaplatí hotel. Prymulovo nové opatření

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.