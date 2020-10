Prymula vyslal k národu mrazivá slova: Čekají nás neveselé týdny. Nárůst mrtvých je jistý. Všechny vás žádám...

reklama

„Vážení. Jak jistě víte, tak vláda České republiky včera jednala až do večerních hodin a přijala po celodenním rokování soubor dalších opatření, která zasáhnou do života každého z nás,“ uvedl ministr na začátku proslovu. Pokračoval slovy, že je přirozené, když vznikl celospolečenský dojem frustrace a zklamání. „Že Prymula opět něco utahuje, přikazuje, zakazuje. Že vláda jedná zmatečně, nerozhodně, nepřesvědčivě i já jsem jen člověk a umím se do těchto pocitů vžít,“ upozornil. Prý právě proto chce sdělit věci, které ho velmi tíží.

Projev k přehrání ZDE:

Připomněl, že vzal na sebe s plným vědomím zodpovědnost, aby zabránil explozivnímu šíření koronaviru. Toho dle ministra zdravotnictví v současné době čelíme. Zachraňovat lidské životy a starat se o nemocné má dle Prymuly hluboký význam a snaží se ho maximálně naplňovat. Dodal však, že již v minulosti říkal, že boj s jakoukoliv epidemií je dlouhodobý proces. „Je potřeba k jeho zvládnutí stanovit jasnou a promyšlenou strategii, a to od samého začátku,“ pověděl.

Poté uznal, že je možné, že nebyl v létě příliš důrazný, když netrval na přísnějších opatřeních, jež by nás chránila před druhou vlnou epidemie. Za to se omluvil. „Mým oborem je medicína a epidemiologie. Nejsem bezchybný. Teď to nejdůležitější, které tu doposud nezaznělo nebo si jej mnozí neuvědomují. Zkrotit jakoukoliv epidemii nelze nikdy a nikde na světě bez ztrát ekonomických a sociálních. Nejsem povolán k tomu a nemohu na sebe přijmout tíhu odpovědnosti za odpověď na otázku, jakou cenu má jeden lidský život. Jakou cenu jsme schopni obětovat na boj proti koronaviru a kolik tento boj všechny z nás bude stát,“ přiznal. Takovou otázku prý mají odpovědět jiní.

Dle Prymuly však volba nestojí pouze mezi ekonomikou a zdravím, jelikož ekonomika má fungovat pouze pokud je epidemie pod kontrolou, nejsou plné nemocnice a lidé se ze strachu před virem nezavírají doma. Poté upozornil na to, že stav v České republice se prudce zhoršuje. „Nárůst počtu případů je globálně jeden z nejvyšších. Nás všechny napadá mnoho otázek o vývoji viru a příklad, zda nedošlo k jeho oslabení. Navzdory některým signálům, zatím ale nemáme přesvědčivé důkazy o takovém vývoji a musíme vycházet z exaktních dat,“ popsal. Modely, postavené na těchto datech, prý ukazují s jistotou, že v příštích týdnech dojde k zvýšení počtu hospitalizací, těžkých případů či úmrtí. Dle Prymuly nás tedy čekají tři složité a nepříliš veselé a složité týdny.



Mimořádný brífink Romana Prymuly. (Screen: ČT)

„Vím, že přijetí omezujících opatření vyvolalo velkou vlnu kritiky a nenávisti a že občané vnímají některá opatření jako nelogická nebo dokonce šikanózní. Zasahující do jejich svobody a každodenního života. Zcela chápu, jak jste na to citliví. Ano, zcela chápu a chci se za tyto zásahy omluvit, ale věřte, že pokud bychom nereagovali, tak by se šíření viru vymklo jakékoliv kontrole,“ upozornil plukovník Prymula. Právě proto se musí jednat rychle a mnohdy překotně. Dal však občanům slovo, že budou stále monitorovat dopady zavedených opatření a vyhodnocovat jejich nutnost a funkčnost. Opatření, která nebudou nutná, budou uvolňovat okamžitě, jak to bude možné.

Některá opatření se budou rušit v závislosti na reprodukčním čísle. „Docházku na první stupeň znovu otevřeme bez podmínek již druhého listopadu. Opatření jsou promyšlená, a protože se jako epidemiologové snažíme obsáhnout činnosti, které jsou nejvíce rizikové, tak často zasahujeme do osobního života každého z vás. Není nám to příjemné, ale prosím, věřte nám. Opravdu víme, co děláme a proč to děláme. Nechceme zavřít celou zemi tak, jako na jaře. Nechceme lock down. Mým primárním cílem je se tomuto stavu vyhnout. Nechceme zavírat obchody, služby a fabriky. Jak chci tohoto cíle dosáhnout? Společně. Jen společně. Všichni. Má strategie stojí na třech základních pilířích,“ pověděl Prymula.

Mezi tyto tři pilíře stojí robustní posílení kapacity lůžek, krizové spoluřízení všech nemocnic a zajištění jejich dodatečného, dostatečného financování a plošné testování české populace s trasováním infekčních pacientů. Dále se bude snažit o to, aby se zlepšila komunikace s veřejností.

Pro pacienty s covidem-19, urgentní medicínu a neodkladnou péči má být podle Prymuly vyčleněno až 10.000 nemocničních lůžek. „To, zda budeme muset opatření zpřísňovat nebo naopak uvolňovat, budeme primárně rozhodovat podle toho, jaká bude míra jejich naplněnosti. Musíme se za každou cenu vyhnout situaci, kdy bychom se o některého z nemocných nedokázali z kapacitních důvodů postarat. Nejvýznamnější bude naplněnost kapacit jednotek intenzivní péče, na druhém místě samozřejmě celkové zatížení nemocnic,“ prozradil ministr. Podle Prymuly též vznikne systém pro sdílení zdravotnického personálu.

Druhým pilířem je tedy dle Prymuly plošné testování. „Pracujeme teď velmi intenzivně na průzkumu odpilotování metody testování na bázi antigenních testů. Tyto testy jsou rychlé, levné a snadné. Prakticky umí ukázat výsledek testu do patnácti minut. Pokud by se nám je povedlo zajistit, tak testování by pro všechny občany bylo zdarma a umožnilo nám to zachytit obrovskou množinu infekčních, tedy příznakových pacientů,“ pověděl ministr. Takto objevené infekční pacienty by se mohli snáze izolovat od ohrožených skupin obyvatelstva. Pokud by se takové testování povedlo, získá Česko podle něj cenná data o šíření viru a podaří se nastavit výrazně cílenější systém karantény.

Do testování budou zapojeni praktičtí lékaři, nemocnice, aktuální odběrová místa a dále vzniknou speciální odběrová místa posílená o až 7000 studentů lékařských fakult a až o 10.000 studentů dalších vysokých škol. Systém podle něj funguje v Jižní Koreji, Lichtenštejnsku nebo Dánsku.

Třetím pilířem má být změna způsobu komunikace a zlepšení informování veřejnosti. „Sebekriticky přiznávám, že způsob komunikace působí často dojmem nesrozumitelnosti, často nelogičnosti nebo také invazním nebo agresivním dojmem,“ uvedl Prymula. Chce klást důraz na vysvětlování opatření důrazně, názorně, jednoduše a lidsky. Též chce mít také jasnou komunikační linii, jakýsi „překladač do srozumitelné řeči“. Občané by měli sledovat jeho Twitter, kde srozumitelně vysvětluje složité věci. Lidi vyzval k tomu, aby nešířili neověřené a lživé informace a apeloval na dodržování vládních pravidel. Nakonec zopakoval nově přijatá pravidla a popsal jejich nutnost.

