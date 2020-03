Prymulu na ně! V Americe to zkusili po dobrém. A venku jich bylo plno. Imb*cilů

reklama

Anketa Vadilo by vám, kdybyste kvůli koronaviru nemohli v létě cestovat do zahraničí? Vadilo, ale chápal bych to 14% Vadilo a bylo by to skandální 2% Nevadilo 84% hlasovalo: 13142 lidí Již 19. března vydal guvernér nejlidnatějšího státu, Kalifornie, zákaz vycházení kromě nutných výprav pro jídlo, léky a do zaměstnání. Nicméně dodal, že policie nebude zákaz vycházení vymáhat. „Nemyslím si, že lidem v Kalifornii musí státní složky vysvětlovat, že správné je se chránit a izolovat, prohlásil s tím, že věří, že Kaliforňané poslechnou a budou se chovat správně. A ti, kdo vyjdou ven, mají dle guvernéra dodržovat bezpečnou vzdálenost cca 2 metry.

Jak to dopadlo? Dle dnešní reportáže CNN se guvernérovými slovy v Kalifornii moc neřídili a na pláže, do přírody a parků vyrazily o víkendu doslova davy. O dodržování bezpečné vzdálenosti také nemohla být řeč.

Města tak sahají po uzavírkách parků a zákazech parkování u pláží. Příkladem jde starosta Los Angeles Eric Garcetti. „Tenhle víkend jsme viděli příliš lidí pohromadě na plážích, v přírodě a v parcích. Takže zavíráme parky ve městech a parkoviště u pláží. To neznamená, že máte jít jinam. Myslíme to vážně. Zůstaňte doma a zachraňte tím životy,“ napsal na Twitteru.

This weekend we saw too many people packing beaches, trails and parks. So we are closing sports and recreation at @LACityParks and closing parking at city beaches. That doesn’t mean gather elsewhere. This is serious. Stay home and save lives. — Mayor Eric Garcetti (@MayorOfLA) March 23, 2020

K uzavírce pláží se přidalo město Santa Monica, v Malibu přibyla nová doporučení pro dodržování bezpečné vzdálenosti a zavřeny byly parky ve vlastnictví města. V dalším městě starosta upozornil, že se lidé mohou jít projít, ale mají dodržovat bezpečnou vzdálenost. A nehrát týmové sporty.

To be clear, the Governor and City’s order does allow people to go for a walk or visit a park or beach. However, you must still use social distancing. You can’t play team sports, and you must stay 6 feet apart from anyone else. — Mayor Robert Garcia (@LongBeachMayor) March 22, 2020

Ani na východním pobřeží Spojených států nebyli obyvatelé příliš poslušní. Zatímco v Kalifornii se plnily pláže, na Floridě se pro změnu pořádaly večírky na lodích. Opět nemohla být řeč o dodržování bezpečné vzdálenosti. A tak se jeden z okresů rozhodl uzavřít kotviště pro rekreační plavby.

While Lake Boca Raton has always served as a social gathering spot for many boaters, and will again, now is not the time for parties and tie ups on the water. Please be patient, and do your part, so we can all get through this together.

1/4 pic.twitter.com/ubvgDn4UTl — City of Boca Raton (@CityBocaRaton) March 22, 2020

* * UPDATE 3/22/2020 - 2:00pm from Palm Beach County * *

Effective immediately, all boat ramps and marinas will be closed to all recreational boating activities to include boat launching, in/out storage activities, and boat rentals in Palm Beach County until further notice. 1/2 — City of Boca Raton (@CityBocaRaton) March 22, 2020

O tom, jak lidé porušují zákon, informovala také televize Fox. Ať už v Německu, ve Španělsku, nebo ve Francii, všude se prý najdou tací, kterým jsou zákazy proti srsti. „Někdo si myslí, že je hrdina, když ta pravidla porušuje,“ pravil francouzský ministr vnitra a dodal: „Ne, nejste. Jste imbecil, nebezpečný hlavně sobě.“ Francie totiž v pátek vyslala policisty na nádraží, aby zabránila lidem v cestách na chaty a do rekreačních středisek. A zavřená je i promenáda okolo Seiny v Paříži.

K uzavírce pláží došlo i ve vzdálené Austrálii, kde policii pobouřily fotky z pláží v Sydney. V New Yorku začal v neděli o půlnoci platit zákaz shromažďování, ale do té doby prý místní taktéž na bezpečné vzdálenosti příliš nedbali.

V Bavorsku si Markus Söder prý postěžoval, že stále probíhají „corona party“ a někteří mladí lidé „kašlou na staré a řvou ‚korona‘ z legrace“. Ve Španělsku pak hlídají, aby se lidé nesrocovali, helikoptérami. A nejkřiklavější případy pak zveřejňují na sociálních médiích, jako například muže, který ven vyrazil v kostýmu Tyrannosaura rexe. V Katalánsku pro změnu jeden muž na vodítku vodil kozu, protože venčit zvířata je dovoleno.

Fotogalerie: - Zavřené krámy

