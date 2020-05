Prymuly se nezbavíme? Jedná s Babišem o novém ,,fleku". A ví, jak se teď očkovat

reklama

Proočkovanost proti chřipce se v Česku pohybuje pouze okolo pěti procent populace. Epidemiolog Rastislav Maďar tvrdí, že před nadcházejícím podzimem by se měla populace proti chřipce začít očkovat. Mohlo by to ulehčit situaci v případě druhé vlny koronaviru. Se zvýšením proočkovanosti nejen u rizikových skupin souhlasí i Asociace praktických lékařů.

"Proti chřipce by se mělo očkovat víc. V tomhle jsme země s podprůměrnou proočkovaností, ve srovnání se zbytkem Evropy. A samozřejmě v situaci, kdy čekáme druhou vlnu koronaviru na podzim, tak by bylo výhodou, kdyby lidé byli více proočkováni proti chřipce," sdělil Šonka.

To by podepsal i epidemiolog Roman Prymula. "Já si myslím, že očkování proti chřipce celosvětově je doporučováno třeba ve Spojených státech. To doporučení je plošné pro celou populaci. U nás, my soupeříme s tím, že tady máme celou řadu různých očkování, která jsou povinná a lidé berou to očkování proti chřipce, které je dobrovolné, jako něco, co zřejmě není tak důležité, a proto ta proočkovanost, ať je to pět procent, nebo osm procent, jedno jestli to je skutečně tak nízké číslo, že s tím musíme něco udělat, a blížíme se do doby, kdy pokud tady bude paralelně koronavirus a bude tady chřipka, tak jsme ve složité situaci a v této chvíli bychom asi měli doporučovat očkování," podotkl Prymula.

Šonka se následně snažil vyvrátit dle jeho slov mýtus, kdy se lidé očkování proti chřipce obávají, protože zaslechli, že po očkování někdo dostal strašlivou chřipku. "Možná to pochází z dob, kdy se tady očkovalo živými vakcínami sovětské provenience a tam ti pamětníci opravdu říkají, že to takhle někdy bylo. Nevím," uvedl Šonka.

"Těch fám a nepodložených údajů, proč se nechci očkovat proti chřipce, je skutečně celá řada, je třeba si uvědomit, že tady cirkuluje různá škála virů, které se tady na podzim objevují a já když onemocním poté, co jsem byl na očkování, tak si vždycky pomyslím: Já jsem určitě onemocněl chřipkou a někteří dokonce tvrdí, že onemocněli z té vakcíny, přitom my tady živé vakcíny nepoužíváme, takže je jasné, že těch skutečností je celá řada a měli bychom si uvědomit, že tady je nutná určitá osvěta, aby populace věděla, kde jsou problémy a že očkování proti chřipce má minimum nežádoucích účinků," uvedl Prymula.

Podle jeho slov se musíme zamyslet nad tím, koho jsme schopni v populaci proočkovat, protože stejný nápad nepochybně bude mít celá Evropa, možná celý svět. "Je jasné, že výrobní kapacity nebudou dostatečné, abychom mohli očkovat všechny," sdělil Prymula. Upřednostnil by tak osoby nad 65 let věku či osoby, které mají další chronická onemocnění. "A je to i otázka zdravotníků. Tady si myslím, že bychom měli očkovat téměř plošně," dodal. Nemyslí si ovšem, že pro povinné očkování bude dostatek vakcíny.

Prymula v současné době vyjednává s premiérem Andrejem Babišem (ANO) o svém možném vládním angažmá. Píše o tom server iDnes.cz. Zda půjde o post na Úřadu vlády či ministerské křeslo, jasné není. Náměstek ve své funkci na ministerstvu zdravotnictví končí ke konci května.

