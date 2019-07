Psycholog z fakulty vykládal na Seznamu, kdy se Česko změní

Radvan Bahbouh, člen České asociace koučů, se věnuje psychologii mnoho let. Dost na to, aby toho o lidské duši a mysli věděl opravdu hodně. Přes dvacet let přednáší na katedře psychologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Založil společnost QED Group a soukromě se věnuje koučování lidí, kteří o to projeví zájem.

Odpověděl mimo jiné i na otázku, zda by bylo Česko jiné, kdyby se čeští politici nezdráhali využít služeb personálních koučů.

„Česko by bylo jinde, kdybychom měli jiné politiky. A myslím si, že kdyby to byli takoví politici, kteří by měli sebereflexi a chtěli by na sobě pracovat, tak by to bylo moc hezké. Jestli by pak používali kouče, to nevím, ale je to vlastně hezká představa. To bych si přál,“ prozradil.

autor: mp