Puč proti Asadovi? Divoké scény ze Sýrie

Zvěsti o vojenském převratu v Sýrii sdílel též turecký novinář Ragip Soylu, dle něhož údajně někteří syrští důstojníci naplánovali státní převrat, aby se zmocnili kontroly nad syrskou vládou ve snaze zastavit rychlý postup povstaleckých sil.

Reports have appeared that in Damascus, Syria, there is an attempt of a coup against Assad.

It is reported that gunshots are heard by the presidential palace. Syria state TV stopped broadcasting.

The videos and information are not verified.