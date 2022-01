Půta se přiznal v ČT: Farský a stáž v USA? Věděl jsem o tom. Už před volbami

reklama

Polská ministryně životního prostředí soudí, že konec sporu kvůli dolu Turów je na dohled. Je Půta také optimista? „Já jsem optimista už osm měsíců. Dnes do Polska odešla poslední textová úprava, po těch posledních jednáních, s doplněnými všemi dalšími připomínkami. Já věřím, že pokud polská strana, polská vláda tu mezivládní dohodu chce uzavřít, tak má teď nejlepší příležitost to udělat,“ podotkl Půta.

„Jednání jsou tvrdá. Je to poprvé, kdy se Česká republika celkem jasně postavila za české občany tady v okolí dolu Turów, protože tam se těží vlastně už od padesátých let, vždycky to bylo, nebo to probíhalo tak, že to, co je v Polsku, je v Polsku a do toho vám nic není. A díky evropské legislativě a podmínkám, za kterých se ta těžba dá povolit, tak jsme se mohli ozvat. Ozvali jsme se, jsem rád, že to česká vláda udělala. A teď máme významně lepší vyjednávací předpoklady díky rozhodování Evropského soudního dvora,“ dodal Půta.

„Polská strana hájí svoje zájmy, polská strana dlouhodobě ignorovala naše návrhy – do té doby, než loni v květnu Evropský soudní dvůr řekl, že Česká republika má v těch stížnostech s povolováním těžby, s nedodržováním evropského unijního práva pravdu – tak s námi v podstatě nejednali, všechny nároky ignorovali s tím, že těžba v Polsku nemá na české území žádný vliv,“ poznamenal Půta.

Fotogalerie: - Až na okraj Turówa

Česká ministryně životního prostředí podle slov moderátorky Zuzany Tvarůžkové kompromis vychválila a řekla, že v té smlouvě jsou podchyceny všechny zájmy životního prostředí. „Vy s tím jednoznačně souhlasíte. A jenom by mě zajímalo, jak to vypadá s tou férovostí, nejenom na české, ale i na polské straně, protože Poláci prý vždy rádi slibují, ale pak vždycky vymyslí nějakou zákulisní záležitost nebo nějaký manévr. To alespoň říká exministr Brabec,“ podotkla Tvarůžková.

„V tom má trochu pravdu, mimochodem ta smlouva tak, jak je teď konstruována, ten konečný text, vychází z těch jednání posledního tři čtvrtě roku, to znamená, že opravdu se zpracovávala a cizelovala dlouho. Je tam většina věcí podle mého názoru podchycena. Bez té smlouvy budeme totiž po Polsku něco vymáhat, budeme těžko dokazovat, že ty věci souvisí přímo s těžbou v dole, což je koneckonců argument, který opakovaně při tom vyjednávání používali,“ zmínil Půta.

Další otázka směřovala k možnému narušení vztahů mezi Polskem a Českem – právě kvůli dolu Turów. „Nebudu zpochybňovat, že tam ke zhoršení vztahů došlo. Možná jednotlivci třeba vylepí na svoji hospodu v Bogatyni, kam tedy Češi nikdy nechodili, že Čechy neobsluhují, možná to je trošku mediální obraz, že je někdy větší než ta skutečnost, protože při těch protestech, když polští horníci blokovali příjezd do Polska, tak sousední, kilometr vzdálený přejezd do Polska byl otevřený, ale samozřejmě, že média nasdílela, nasbírala ten protest samotný, ale myslím, že Češi chodí běžně do Bogatyně nakupovat do místních obchodních domů a žádný velký problém to není,“ sdělil Půta.

Psali jsme: Polského velvyslance v Praze zřejmě čeká vyhazov. Moc mluvil. O dole Turów „Mám strach z budoucí vlády!“ Jeden z největších odpůrců polského dolu Turów prozradil proč Žijeme u Mordoru a Poláci se nám vysmívají. Prý jsme Češi zlobři. Takhle to nejde dál. Místostarosta už má dohadů kolem dolu Turów dost Polský důl, český pr*ser! Šli jsme až na okraj dolu Turów a tam se schovávali jako běženci z Afghánistánu

Závěrem se hovořilo i o Janu Farském, poslanci za hnutí STAN, který se kvůli své cestě na stáž do USA nakonec vzdá poslaneckého mandátu. „Nejdříve žertoval na tiskové konferenci, úplně v počátku celé té kauzy, že je rád, až bude v Americe, tak bude někomu chybět, nakonec to celé tak úplně legračně nedopadlo. Jak to vnímáte vy?“ zeptala se Tvarůžková Půty.

„Byla to chyba, je potřeba přiznat, myslím bez nějakého velkého vršení vět, že to byla chyba. Myslím, že by bylo laciné říct, že to byla chyba Jana Farského. Ne, byla to chyba Jana Farského a nás všech, kteří jsme mu včas neřekli, že nejde vykonávat poslanecký mandát přes oceán z Oregonu,“ připomněl Půta.

„Věděl jsem o tom. Věděl jsem o tom před volbami, a taky jsme mluvili o tom, že to budeme muset po volbách vyřešit,“ sdělil Půta. „Věděl jsem o tom, že usiluje o stipendium, věděl jsem, že bude kandidovat, a mluvili jsme o tom, že to bude nutné po volbách vyřešit. Za mě osobně ve chvíli, kdy jak předseda našeho hnutí, tak premiér řekli, že ta situace pro ně není komfortní, tak bylo jediné možné řešení pro Jana Farského, to bylo vzdání se mandátu. A přestože považuji Honzu Farského za jednoho z nejvíc pracovitých poslanců, tak politika nefunguje za zásluhy, ale lidé volí většinou lidi do budoucnosti.

A já myslím, že nakonec to jeho rozhodnutí, byť to možná někdo hodnotí jako rozhodnutí se zpožděním, bylo pro jeho budoucí politickou kariéru tím nejlepším, které mohl udělat. Teď dokončí stáž, nebude se muset handrkovat o to, jestli byla šesti nebo osmiměsíční, možná si trochu odpočine od Sněmovny, a já věřím, že se do politiky vrátí. Věřím, že o to bude usilovat,“ zmínil Půta.

Psali jsme: „Dostane trafiku!“ Komentátor Vyoral tuší, proč Farský ve skutečnosti složil mandát Prokop (ANO): Víte za kolik se staví jedna stanice metra? Válek sdělil novinářům, že odvolal Arenbergera. Ten přinesl jiný příběh Armáda ČR: Bezpečné přistání ve dne i v noci umožní nový moderní systém

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama