Vladimir Putin oznámil významný úspěch ruské ekonomiky, píše ruská agentura TASS. Podle Putina se ruská ekonomika podle parity kupní síly stala čtvrtou největší na světě.

„To, že objem ruské ekonomiky je nyní čtvrtý na celém světě podle parity kupní síly, je jistě vaše přímá zásluha, výsledek společné práce týmů závodů a podniků ze všech regionů Ruské federace,“ uvedl prezident Putin.

Zároveň zmínil, že ruské národní hospodářství v posledních dvou letech rostlo „nadprůměrným tempem“. Za dobrý ukazatel považuje to, že v roce 2023 rostla ruská ekonomika o 4,1 % a v roce 2024 o 4,3 %. Putin to shledal dobrým výsledkem, a to i s ohledem na „spravedlivě náročné a zdaleka ne skleníkové“ podmínky, v nichž se růst odehrával.

„Je zřejmé, že takového výsledku nemohou dosáhnout jednotlivé, byť velké organizace… ale je to možné pouze tehdy, když k tomuto společnému úkolu přispějí tisíce, stovky, miliony lidí,“ řekl Putin a dodal, že ekonomický růst údajně neprobíhal jen v několika odvětvích nebo regionech, ale byl plošný – týkal se průmyslu, zemědělství, služeb i financí.

Minulé úterý Putin navštívil ruský region Kursk, a to poprvé od doby, kdy Moskva oznámila, že oblast zcela dobyla zpět od ukrajinských sil, píše stanice CNN. Putin měl během návštěvy zavítat i do města Kurčatov a do rozestavěné kurské jaderné elektrárny.

Deník The Kyiv Independent uvedl, že podle ruského vojenského velitele byl vrtulník prezidenta Vladimira Putina „v epicentru“ ukrajinského útoku dronem, ke kterému došlo 20. května právě v Kurské oblasti.

Velitel protivzdušné obrany Jurij Daškin tvrdí, že během návštěvy měli zajišťovat ochranu prezidentova vrtulníku a současně čelit „masivnímu útoku dronů“.

Ukrajinští pozorovatelé podle deníku spekulují, že výpovědi o blízkém ohrožení prezidenta mohou být motivovány snahou připodobnit Putina vojákům v poli a získat jeho přízeň.

