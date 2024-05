Putin? Moderátor Carlson teď přivedl Dugina, odmítaného v USA

Carlson dvaašedesátiletého Alexandra Dugina představil jako „filozofa“ a připomněl jeho mládí v protikomunistickém disentu. V Rusku podle něj není vnímán jako politická figura, ale přesně jako to, čemu na Západě říkáme „vlivný intelektuál“.

V roce 2022 přišel o dceru, jejíž auto mělo vybuchnout z vůle ukrajinské vlády.

„Není mi líto ani dcery, ani truchlícího otce,“ vzkázala tehdy česká ministryně obrany Jana Černochová a vše spojila s datem výbuchu 21. 8.

Duginovy knihy aktuálně nejsou k dostání v USA a odmítá je nabízet největší světové knihkupectví Amazon. Na Západě má nálepku „krajní pravičák“.

„Strašně mě zajímají ty myšlenky, které jsou tak nebezpečné, že se kvůli nim zakazují v USA knihy,“ uvedl rozhovor americký moderátor.

A Dugin začal zostra. Úpadek západní civilizace podle něj začal prosazením individualismu jako mylného pochopení lidského bytí. „Když vezmete člověka jako individualitu, odříznete všechny jeho vztahy s jeho okolím,“ zahájil vysvětlování.

Následně začaly být zpochybňovány všechny kolektivní entity, jako je komunita nebo národní stát. A když dvacáté století skončilo vítězstvím liberalismu, neměl už tento systém žádnou konkurenci.

Vrcholem této snahy o individualismus je podle něj současné tažení proti té poslední kolektivní vlastnosti, která člověku ještě zbyla – jeho vrozenému pohlaví.

Carlson mu namítal, že v tradičním anglosaském chápání je liberalismus chápán jako právo postavit se otroctví nebo totalitě.

Dugin to vnímá tak, že moderní liberalismus se od tohoto chápání velmi odchýlil. „Klasický liberalismus vycházel z konsenzu většiny. Nový liberalismus, to je úplně nová fáze, ve které jsou základem práva menšin. Už to není o individuálních právech,“ vykládal Dugin.

Ep. 99 Aleksandr Dugin is the most famous political philosopher in Russia. His ideas are considered so dangerous, the Ukrainian government murdered his daughter and Amazon won’t sell his books. We talked to him in Moscow. pic.twitter.com/4LrO0Ufg9P