Putin přidal své k návrhu příměří. Zelenskyj běsní a vyzval USA k nátlaku

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj při příležitosti Dne vojenských dobrovolníků zrekapituloval průběh války na Ukrajině. „Více než tři roky trvala plnohodnotná válka Ruska proti Ukrajině. Více než 11 let zrádné hybridní války, která začala okupací Krymu a boji v Doněcké a Luhanské oblasti,“ napsal Zelenskyj a vyzdvihl statečnost a odhodlání ukrajinského národa v obraně své nezávislosti a státnosti během trvajícího konfliktu s Ruskem.

„Celý svět zná ukrajinskou statečnost a inspiruje se tím, jak naši lidé brání své domovy. Ale takové roky a desetiletí války bychom nepřáli žádnému národu,“ vyjádřil Zelenskyj přání Ukrajiny dojít k míru a bezpečnosti. „Přesně za to bojujeme. Bojujeme zbraněmi a diplomacií. Právě teď máme dobrou šanci tuto válku rychle ukončit a zajistit mír. S našimi evropskými partnery máme pevné bezpečnostní dohody,“ připomněl Zelenskyj.

Zelenskyj dále na X vyzdvihl konstruktivní dialog, který vedl s americkými partnery, a na spolupráci s Evropany a dalšími mezinárodními aktéry, kteří se snaží zprostředkovat a vyjednat mír, a vyjádřil vděčnost za podporu ze strany Saúdské Arábie a dalších, kteří pomáhají vytvářet platformy pro jednání. Ukrajinský tým návrh na 30denní příměří, který vznikl v Saúdské Arábii, přijal.

„Včera jsme slyšeli od Putina, že předkládá nějaké podmínky, které jasně ukazují, že nechce žádné příměří. On potřebuje válku – to bylo vždycky zřejmé a je to zřejmé i teď,“ podotkl ukrajinský prezident. „Putin nemůže z této války vystoupit, protože by mu nic nezbylo. Proto nyní dělá vše pro to, aby sabotoval diplomacii tím, že hned od začátku klade nesmírně obtížné a nepřijatelné podmínky před příměřím,“ pokračoval Zelenskyj.

Ruský prezident Vladimir Putin na čtvrteční tiskové konferenci v Moskvě k návrhu řekl, že myšlenka příměří je správná. Měl nicméně pár výhrad k podmínkám příměří, vzhledem k tomu, že by mělo vést k „trvalému míru a odstranit základní příčiny této krize“. Putin také zpochybnil, jak by bylo toto období využito: zda by Ukrajina využila čas k mobilizaci, zbrojení nebo výcviku svých sil, či zda by se nic takového nedělo. Také se ptal, kdo by měl autoritu vydávat rozkazy k ukončení bojů a za jakých podmínek, kdo by měl schopnost rozhodnout, zda bylo příměří porušeno a jak by se to monitorovalo na rozsáhlém území. „Všechny tyto otázky vyžadují pečlivou práci z obou stran. Kdo to bude řídit?“ ptal se Putin na zásadní otázky, cituje stanice BBC.

Závěrem svého komentáře Zelenskyj na síti X apeloval na Spojené státy, aby pokračovaly ve vyvíjení tlaku na Rusko. „Důrazně však vyzývám všechny, kdo mohou ovlivnit Rusko, zejména Spojené státy, aby podnikly rázné kroky, které mohou pomoci. Je třeba vyvíjet tlak na toho, kdo nechce válku zastavit. Je třeba vyvinout tlak na Rusko. Pouze rozhodné kroky mohou ukončit tuto válku, která trvá již několik let,“ zdůraznil Zelenskyj s tím, že právě to znamená „mír skrze sílu“. A síla Ameriky dle jeho názoru k ukončení války na Ukrajině stačí.

„Věříme, že je povinností našich partnerů zajistit, aby Rusko bylo připraveno válku ukončit – nehledat důvody, proč by měla pokračovat další týdny, měsíce nebo roky, ale ukončit ji. Putin válku sám neukončí. Ale síla Ameriky stačí k tomu, aby se tak stalo,“ uvedl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na X.

