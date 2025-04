Putin vyslal Trumpovi podprahový vzkaz

Ruský prezident Vladimir Putin vyhlásil velikonoční příměří. Na 30 hodin. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj navrhl, aby příměří bylo prodlouženo na 30 dní. Američané dali najevo, že by prodloužení příměří uvítali. „Viděli jsme, že prezident Putin oznámil dočasné příměří kvůli Velikonocům. Jsme i nadále odhodláni dosáhnout úplného a komplexního příměří,“ uvedl mluvčí ministerstva zahraničí v nedělním prohlášení zaslaném e-mailem. O přání americké strany informovala agentura Reuters.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj prohlásil, že Rusko předstírá, že dodržuje velikonoční příměří, ale ve skutečnosti v noci ze soboty na neděli pokračovalo ve stovkách dělostřeleckých útoků a v neděli podniklo další. Ruské ministerstvo obrany uvedlo, že Ukrajina porušila příměří a způsobila škody na infrastruktuře a civilním obyvatelstvu.

Australský generál ve výslužbě označil Putinem vyhlášené příměří za cynický krok. Ruský prezident tím podle generála ukazuje světu, že se stále cítí jako někdo, kdo má ve válce navrch a může si dovolit jeden den nenapadat Ukrajince. Jenže podle Ryana Rusové v poslední době své útoky spíš zesílili a jejich činnost se fakticky nedá ze vteřiny na vteřinu zastavit, jako když otočíte kohoutkem a zastavíte tak tekoucí vodu.

Ryan v této souvislosti připomněl, že Putin při vyhlášení příměří nevyjmenoval, na jaké akce se vztahuje a zda k němu patří i zákaz provádění průzkumu. To podle australského generála znamená, že si ponechal otevřenou možnost Ukrajince kdykoli obvinit, že příměří porušují.

„A to je přesně jeho záměr. Putin chce vykreslit Ukrajince jako ty, kdo příměří porušují, i když ho nevyhlásili,“ konstatoval Ryan. „Putin v podstatě daroval Trumpovi symbolický cukřík, ale ve skutečnosti nechce, aby válka skončila. Nehodlá ustoupit od svých maximalistických cílů, avšak nechce ale ani to, aby Američané ustoupili ze své role při vyjednávání – což Rubio a Trump minulý týden naznačili,“ vyhodnotil počínání ruského prezidenta australský generál ve výslužbě.

Proč chce Putin Američany udržet ve hře? Podle Ryana proto, že administrativa Donalda Trumpa ustupuje Rusku víc, než by mu v jednáních ustupovali Evropané. A případné neshody mezi USA a EU navíc vnášejí chaos do tábora ruských protivníků a to Putinovi maximálně vyhovuje. Tak to vidí australský generál.

