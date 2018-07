Putine, pozor! Hovoří umělci z Karlových Varů

Sencov byl zatčen v květnu 2014. Za údajný terorismus byl odsouzen na 20 let do vězení. „Čeští filmaři požadují jeho bezodkladné prouštění,“ uvedla na začátku živého vstupu reportérka Pavla Sedliská a připomněla, že Oleh Sencov se postavil proti anexi Krymu.

Tereza Šimíková z Institutu dokumentárního filmu poté vysvětlila pocit filmařů, že soud se Sencovem nebyl standardní. „To není můj pocit, ani pocit českých filmařů, to jsou informace Amnesty International, která proces podrobně zkoumala a výsledkem podrobné analýzy tohoto soudního procesu je, že to byl spíše vojenský soud, který byl nečestný,“ řekla Šimíková. Poté dodala, že byly použity důkazy, které byly vymoženy násilím a mučením svědků.

„Hlavní svědek, na jehož svědectví se vlastně celá ta fiktivní teroristická kauza postavila, později vypověděl, že byl nucen nasadit si plynovou masku a byl v ní dušený a polykal vlastní zvracení. Byly to opravdu tvrdé fašistické metody, kterým se jako vězeň a svědek v ruském vězení podrobil a na základě nichž potom svědčil,“ vysvětlila Šimíková. „Na těchto důkazech není možné postavit jakýkoliv soud, tím méně soud o politické kauze, protože Oleh Sencov je krymský občan, ukrajinský občan,“ dodala Šimíková.

„Po osmačtyřiceti dnech hladovky, kterou Oleh Sencov drží, mu prý selhávají srdce a ledviny. Je v ohrožení života,“ zeptala se Šimíkové reportérka Sedliská. „My se domníváme, že opravdu ano, my jsme sepsali tu výzvu společně s festivalem Jeden svět, který je součástí aktivit Člověka v tísni. Člověk v tísni má přímo blízko Oleha Sencova spolupracovníky, se kterými my komunikujeme. Komunikujeme také s právníkem Oleha Sencova a po těch 48 dnech je sice podroben lékařské péči, ale tu v poslední době odmítá, už mu vypadaly vlasy, padají mu zuby, je pravděpodobně v komatu a vypadá to, že je v naprosto kritickém stavu,“ reagovala Šimíková.

Reportérka Sedliská poté připomněla existenci iniciativy „Free Sentsov“, kterou založila polská režisérka Agnieszka Hollandová. Oleha Sencova také podpořila například herečka Meryl Streepová nebo herec a hudebník Johnny Depp. „Myslím, že je šokantní, že žijeme v době, kdy můžete být filmař, režisér, natočit úspěšný hraný film, mít rozjetou kariéru, která je naprosto apolitická... Oleh Sencov nikdy nebyl aktivista. Byl to člověk, který dělal svojí práci tak jako já nebo jako ten Johnny Depp,“ řekla k tomu Šimíková.

Čeští filmaři apelovali i na vrcholné politiky, aby se Oleha Sencova zastali. Došlo k nějakému posunu? „My jsme byli velmi rádi, když se před dvěma dny objevila iniciativa českých senátorů, kteří napsali otevřený dopis panu prezidentu Putinovi. Je to vlastně první velká politická akce, která se v Čechách koná,“ řekla Šimíková a dodala, že podobné otevřené dopisy píší například filmové instituce nebo Člověk v tísni a různé lidskoprávní organizace.

„Na politické úrovni se však bohužel zatím nic nedělo. Jak v prezidentské kanceláři, tak v kanceláři premiéra Babiše leží otevřený dopis Viktora Fainberga, který byl jedním z těch osmi protestujících na Rudém náměstí v roce 1968. Ti lidé se snaží apelovat na české politiky, aby se připojili k řadě evropských politiků, kteří se už Sencova zastali,“ řekla dále Šimíková a zmínila Emmanuela Macrona, Donalda Tuska nebo Angelu Merkelovou. „Z kuloárů se proslýchá, že to není v jeho zájmu, že zvolil taktiku nechat člověka umřít a dokázat tak svoji moc,“ dodala.

