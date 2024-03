Rajchl rozpálil Václavák: Znesvětili jsme Hrad! Slováci vyprovází Čaputovou, my musíme Pavla

reklama

„Zdravíme vládu Roberta Fica. Jsme s vámi a nesouhlasíme s tím, co tady předvádí Petr Fiala,“ začal svůj projev na Václavském náměstí Jindřich Rajchl.

„Já jsem se vám sem přišel omluvit, protože jsem viděl na České televizi, že vás manipuluji a držím v šachu, protože vy žijete šťastný život, máte rádi vládu Petra Fialy a já vás jenom obelhávám. Tak se nezlobte, že vás tahám sem na Václavák. Vždyť tahle země funguje perfektně, ne? Chudneme dvakrát rychleji než kdokoliv jiný, a ještě se tato vláda nestydí okrást naše důchodce o 19 miliard korun,“ poznamenal mimo jiné Rajchl. Dav křičel: „Hanba! hanba!“

„Na gender peníze jsou, na Green Deal peníze jsou, na Ukrajinu peníze jsou – jenom na naše lidi nejsou. Tak já tomu říkám – dost! Tahle vláda je asociální, protičeská, okamžitě by měla podat demisi!“ provolal Rajchl před tisíci přítomnými lidmi.

„Do toho Petr Pavel. Petr Pavel, který nám říká, že se máme vzdát práva veta, který se neštítí vyjednávat s Lichtenštejny o vydání lednicko-valtického areálu, což by de facto znamenalo prolomení Benešových dekretů. A je to člověk, který nám tady v novoročním poselství řekne, že bychom měli přijmout euro. A třešničkou na dortu, že udělí řád TGM Billu Clintonovi. Dámy a pánové, situace, kdy tenhle řád nesoucí jméno prvního československého prezidenta, předává komunistický vojenský rozvědčík sexuálnímu predátorovi, který se neštítil bombardovat Srbsko ochuzeným uranem, to považuji za největší zneuctění památky Tomáše Garrigua Masaryka v historii naší země,“ dodal Rajchl. Petr Pavel je podle něj ostudou naší země.

„Znesvětili jsme náš Hrad tím, že jsme si zvolili na post nejvyššího ústavního činitele politickou marionetu cizích loutkovodičů. Pevně doufám, že už podobnou chybu neuděláme a že tak, jak dneska Slováci vyprovodí paní Čaputovou, tak my velmi brzy vyprovodíme z úřadu pana Pavla,“ dodal Rajchl.



Demonstrace na Václavském náměstí. (Screen: Internet)

„Pokud Česká televize neumí být objektivní a lže nám ráno, v poledne i večer, tak ji k ničemu nepotřebujeme. Takže – ne že budeme koncesionářské poplatky zvyšovat, ale my je klidně zrušíme, protože ta televize je zbytečná,“ zmínil dále Rajchl.

Odmítl také, že by šlo o proruskou demonstraci, kdy ukázal právě na velké množství českých vlajek.

„Nelze se ale vyhnout tématu války, protože ta lež je naprosto největší, která nás tady v současné době obklopuje. Odmítám se dívat na to, jak paní Černochová říká, že se máme připravit na dlouhodobý a možná i jaderný konflikt s Ruskem. Já odmítám to, aby Petr Pavel s Macronem dohadoval vyslání českých vojáků na Ukrajinu. A já zcela definitivně odmítám to, aby Petr Fiala ponižoval Českou republiku na pozici překupníka zbraní pro Ukrajinu. To tedy ani náhodou,“ dodal Rajchl.



Jindřich Rajchl promlouvá k demonstrantům. (Screen: internet)

„Odmítám, že by se Česká republika jakýmkoliv způsobem podílela na dalším zbytečném krveprolití na Ukrajině, aby tam dodávala zbraně, aby tam dodávala peníze. A to nejen kvůli tomu, že vůbec nevíme, co se s nimi děje, ale především z toho, že z úcty k našim předkům odmítám jakýmkoliv způsobem spojovat osud naší země se zemí, která se otevřeně hlásí k nacistickým kořenům. Dokud se na Ukrajině bude jmenovat jedna ulice Stěpana Bandery, měla by Česká republika odmítnout spolupráci s touto zemí!“ dodal Rajchl. A lidé skandují, že chtějí mír.

„My odmítáme přijmout euro, odmítáme se vzdát (peněžní) hotovosti, my zcela jednoznačně odmítáme podvodný systém emisních povolenek. My budeme hájit naše auta se spalovacími motory a rozhodně nebudeme poklonkovat Bruselu ani Washingtonu. Tahle země potřebuje sebevědomý přístup a potřebuje svoji vlastní cestu. A já už mám dost toho, abychom byli neustále využíváni z kterékoliv světové strany. Pojďme svojí vlastní cestou, Česká republika si to zaslouží,“ řekl Rajchl.

„Pojďme prosím udělat všechno pro to, aby se Česká republika vrátila ke šťastnému životu, aby se nám všem tady žilo líp, abychom byli šťastní, aby naše děti mohly vyrůstat v zemi, která nepodporuje válku, aby naše země mohla dál žít v míru. Pojďme se o to zasadit!“ nabádá Rajchl.

