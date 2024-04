Rajchl „táhne“ na Brusel. S velkým jménem v týmu. A nejen to bylo odhaleno

reklama

"Dnes oficiálně oznamujeme to, že se strana PRO rozhodla kandidovat do Evropského parlamentu. Představíme také celou škálu kandidátů, kteří budou na naší listině zařazeni a jsou připraveni podpořit naši kandidaturu do této instituce. Co chceme v Evropském parlamentu hájit, v podstatě vyplývá z našeho založení. My jsme stranou národně konzervativní. To znamená, že chceme hájit zájmy národní a chceme hájit zájmy konzervativní, tedy zcela jednoznačně budeme tvrdě a nekompromisně prosazovat české národní zájmy. To je alfou a omegou našeho programu, kdy se nechceme za žádnou cenu stát nějakým nástrojem pro prosazování zájmů centralismu, v rámci Bruselu, ale naopak chceme vrátit EU do pozice spolupráce, nebo instituce, která je spoluprací suverénních národních států. Jednoznačně budeme bojovat proti jakékoliv snaze federalizovat Evropu či přenášet některé kompetence z jednotlivých zemí právě do bruselské centrály," poznamenal Rajchl úvodem svého projevu.

"Za každou cenu chceme zachovat právo platit českou korunou, právo platit v hoyovosti. Chceme omezit migraci a budeme se stavět velmi důrazně proti jakékoliv snaze zavést povinné kvóty pro jednotlivé členské státy. Považujeme tuhle snahu za zcela neadekvátní současné situaci a za snahu rozprostřít odpovědnost za tu migrační krizi, kterou způsobilo Německo a západní Evropa, i na státy, které se na příčinách jejího vzniku absolutně nepodíleli," dodal Rajchl, že chce tvrdě vystupovat i proti zrušení práva veta.

"Jsme připraveni tvrdě vystupovat proti Green Dealu, což považujeme za obrovskou zelenou lež, která ničí ekonomiku nejenom České republiky, ale celé Evropy. Jsme připraveni postavit se proti další podpoře zbytečné války na Ukrajině v donbaském regionu, protože další vyzbrojování Ukrajiny a další zasílání finančních prostředků z peněz evropských daňových poplatníků je zcela mimo náš zájem," dodal Rajchl. Jediné řešení konfliktu je podle něj u diplomatického stolu.

Na sociální síti Facebook strana PRO uvádí, že do Evropského parlamentu kandiduje mimo jiné také z toho důvodu, že na základě šetření agentury pro výzkum veřejného mínění SANEP by měla strana PRO získat 5,3 % procenta volebních preferenčních hlasů.

Předvolební kampaň pak má být podle Rajchla velmi intenzivní, zavítá do řady měst. "Kampaň zahájíme 16. dubna ve Zlíně symbolicky u pomníku Jana Antonína Bati a Tomáše Bati. Právě z toho důvodu, že batismus je taková ideologie, ke které se zcela otevřeně hlásíme a věříme, že Česká republika by na ni měla navázat. Je to ideologie, která je založená na prosazování národních zájmů, na tom, aby se Česká republika znovu postavila na vlastní nohy a nebyla už nadále pouze vazalem a poddaným západní Evropy. To je absolutní základ, který prostě musíme za každou cenu dosáhnout. Jakmile bychom dále federalizovali Evropu, znamenalo by to zkázu České republiky," domnívá se Rajchl.

