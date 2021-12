Rakušan: Nebudeme lidem lhát. Covid? Vypadá to optimisticky

Prezident Miloš Zeman dnes na zámku v Lánech přijal předsedu hnutí STAN a možného budoucího kandidáta na post ministra vnitra Víta Rakušana. Seznámil jej s problematikou resortu a hovořili také o tom, kdy by mohla být jmenována nová vláda. Podle Rakušana by se tak mohlo stát v polovině prosince.

„Proběhla schůzka s panem prezidentem Milošem Zemanem, na které jsem především představil náš ambiciózní program v oblasti bezpečnosti. Ambiciózní program, doufám, i v oblasti vedení a řízení Ministerstva vnitra, představil jsem ty nejdůležitější priority našeho resortu a my jako nově nastupující vláda máme ten pocit, že máme co nabídnout. Nabízíme kvalitní program, nabízíme jako celek kvalitní lidi do vlády České republiky a o tomto jsem samozřejmě informoval z mého pohledu i pana prezidenta Miloše Zemana,“ řekl úvodem po schůzce s prezidentem Milošem Zemanem Rakušan. Brífink přenášela ČT24.

Hlavními tématy byly především bezpečnostní otázky České republiky a veškerá agenda, která spadá pod resort právě Ministerstva vnitra. „Konkrétně v tom programu jako takovém jsem představil panu prezidentovi i ten koncept, který máme ve vládním programovém prohlášení. To znamená toho národního poradce pro oblast bezpečnosti, zároveň jsem pana prezidenta upozornil na takové problémy, které v tom svém vlastním resortu vidím. Není to úplně dobrá situace na České poště, v současnosti, upozornil jsem na to, že je potřeba dotáhnout reformu u některých specializovaných pracovišť Policie ČR, hovořili jsme i o těch ostatních organizacích, které spadají pod Ministerstvo vnitra a jeho gesci,“ dodal Rakušan.

„Velmi obecně jsem vyjádřil tu naději, kterou v sobě všichni máme, že vláda bude nominována jako celek. My si za našimi kandidáty, které jsme jako ta budoucí vládní koalice do vlády nominovali, stojíme. Nevidíme tam žádného kandidáta, který by nesplňoval požadavky na to, aby se mohl stát ministrem vlády v té nastupující vládě, nicméně nebyla to oblast, kterou bychom podrobně diskutovali. Skutečně jsme se věnovali agendě Ministerstva vnitra,“ odpověděl následně Rakušan na otázku, zda se s hlavou státu bavil o ministru zahraničních věcí Janu Lipavském (Piráti), kterému měl údajně Zeman doporučit, aby z kandidatury odstoupil.

„Pan prezident, z mého pohledu, počítá s tím, ale to je otázka na prezidentskou kancelář, na jeho osobně, na jeho pana mluvčího, že vláda by mohla někdy okolo poloviny prosince skutečně vzniknout, být jmenována,“ dodal.

Co se týče schůzky s policejním prezidentem Janem Švejdarem, kterou Rakušan absolvoval včera, nechtěl předseda hnutí STAN více komentovat. „Obecně si myslím, že policisté, ta jejich uniformovaná část, policisté, kteří jsou ve výkonu služby na ulicích, policisté, kteří teď mají obrovské množství práce a je potřeba jim za to poděkovat – protože je nepříjemné kontrolovat něco, co už většině lidí po těch dlouhých letech pandemie vadí – ale oni i v myšlenkách na vlastní bezpečnost, na bezpečnost vlastních rodin, by skutečně měli myslet na to, že očkování je cestou, aby byli, řekněme bezpeční pro sebe, ale i pro své okolí,“ vyjádřil se Rakušan k problematice povinného očkování pro Policii ČR.

Zdůraznil také to, že nově vznikající vláda nechce lockdown ani zavírat školy. „Nechceme žádná další drakonická opatření. My chceme, aby ekonomika zůstala otevřená, aby děti chodily do škol. A aby toto bylo možné realizovat, tak je přece nutné, aby ta stávající opatření, ta nejzákladnější, která jsou teď v platnosti, byla dodržována. To je celý základ té filozofie. Je to naopak prevence toho, aby nemusela přicházet žádná další opatření, protože s těmi my přicházet nechceme. My žádný lockdown v České republice nechceme. Vypadá to mírně optimisticky, že se můžeme pomalu dostávat za vrchol té současné vlny, ale je potřeba být velmi kvalitně připraven na tu vlnu případnou další. Čemuž pomáhá očkování, trasování, dodržování opatření, která tady jsou, jasná komunikace a jasná kampaň veřejnosti, které nebudeme lhát,“ dodal Rakušan.

