Rakušan řekl, kde se bude vyhazovat. Konkrétně

Předseda Starostů Vít Rakušan zopakoval, že ho mrzí volební výsledek v rámci koalice PirSTAN, kdy kandidáti hnutí STAN díky kroužkování přeskočili kandidáty Pirátů. „Starostové měli navrch i díky mikrotargetingu v rámci lokální politiky, což byl instrument schválený koaliční radou, ale my takhle tu kampaň děláme dlouhodobě, umíme jí dělat a tak jsme v tom měli navrch,“ říká Rakušan, který doufá, že Piráti půjdou do vlády.

„Volební výsledek je za očekáváním, je to zklamání a čekali jsme, že budeme přes 20 procent. Ale během těch posledních 14 dnů nám podle našich dat ubyly 4 procenta a naopak o 4 procenta stouply hlasy koalice Spolu. Oni to tedy očividně zvládli lépe marketingově, zvládli oslovit nerozhodnuté voliče a také nepochybně mnoho lidí od naší koalice přešli ke Spolu s vírou, že druhá koalice má větší šanci porazit hnutí ANO,“ hledal příčiny volebního neúspěchu Rakušan v rozhovoru pro Reflex.cz.

„Ale na to se nevymlouváme, kampaň se úplně nepovedla a my to víme. V základu se nám hlavně nepovedlo z té koalice a zejména kvůli Pirátům smýt tu nálepku nějakého nebezpečí, že se budou danit byty, přijdou migranti, a tak dále,“ dodal Rakušan.

Za velmi nešťastný považuje Rakušan výsledek v rámci koalice, daný kroužkováním. „To kroužkování bylo nešťastné, ale bylo dáno také tím volebním výsledkem. Kdybychom měli 20–25 procent hlasů, tak ty kroužky by byly z matematického hlediska mnohem méně významné. Navíc na těch kandidátkách byl poměr dva ku jedné ve prospěch Pirátů, a proto logicky ti kandidáti Starostů dostávali v součtu více kroužků od voličů STAN,“ vysvětloval Rakušan.

„Starostové měli navrch i díky mikrotargetingu, kdy lidé mohli apelovat na voliče v rámci lokální politiky. Ale to byl instrument schválený koaliční radou, ale už z logiky toho, že my takhle tu kampaň děláme dlouhodobě a umíme jí dělat, jsme v tom měli navrch. Ale bylo to oficiálně schválené i s Piráty a oni ten mikrotargeting měli, jen v menší míře,“ ubezpečoval Rakušan, že Starostové neporušovali koaliční smlouvu.

Výsledek v rámci koalice prý Rakušana mrzí i vzhledem k vyjednávací pozici v rámci vlády. „Ten výsledek mě mrzí, byť mi to nikdo nevěří, ale pro mě jako lídra Starostů by mělo větší smysl, kdyby ta koalice byla vyvážená. Samozřejmě to nemyslím zle vůči zvoleným kandidátům STAN, ale tím, že ta koalice není po volbách v dobré kondici, máme i horší vyjednávací pozice s rámci dohod s koalicí Spolu,“ dodal Rakušan.

Ten je ve vznikající vládě kandidátem na post ministra vnitra. „Jsem kandidátem na post ministra vnitra, ale ta jednání jsou opravdu velmi složitá. Jednáme v rámci naší koalice a také s koalicí Spolu a byť nám to novináři nevěří, tak my jsme se na minulé schůzce obou koalic dostali vlastně jen k nějakému základnímu půdorysu. Určující budou ty další schůzky, které už by měly přinést něco konkrétního, pokud chceme stihnout termín 8. listopadu, kdy chceme mít hotový vládní program a personální rozdělení,“ řekl Rakušan.

Podle Rakušana je potřeba očistit ministerstva od lidí, kteří neslouží státu, ale koncernu Agrofert. „To se nevztahuje na většinu kvalitních úředníků, ale poukazuji na to, že některá úřednická rozhodnutí třeba na zemědělském intervenčním fondu, šla holdingu na ruku. Máme tady také případ Bečva, kde inspekce životního prostředí neudělala dobrou práci a další,“ vyjmenovával Rakušan. „My samozřejmě nechystáme nějaké výrazné čistky, jak se tvrdí, budeme jenom pečlivě sledovat, zda nějaká úřednická rozhodnutí nebyla pochybná výhodně směrem k Agrofertu,“ ubezpečil.

Pomoci by k tomu měla revize zákona o státní službě. „Ten nynější systém, kde máme náměstky rozděleny na politické náměstky a na odborníky, je špatně. My potřebujeme ve státní správě více právě těch odborných lidí a ne jen politické nominanty. Zároveň novela zákona umožní větší zodpovědnost úředníků za své činy, tím pádem budou moci být úředníci s nějakým škraloupem snáze propuštěni,“ vysvětloval Rakušan.

„My nebudeme dělat žádnou politickou čistku, vyhazovat někoho za to, že byl na ministerstvu, kterému vládla nějaká konkrétní strana. Jde o to, aby ti úředníci, kteří rozhodovali ve prospěch cizích zájmů, tak za to nesli odpovědnost,“ dodal.

Budoucí premiér Petr Fiala poznamenal, že v rámci šetření bude po všech ministerstvech chtít, aby ušetřili 6 procent výdajů. „To se dá zvládnout, nebudeme samozřejmě sahat na platy nebo na výdaje, které jsou dávány na obnovu třeba vozového parku nebo budov policie, nějaká školení, nové IT systémy a podobně. Ale můžeme ušetřit třeba na výdajích na rekonstrukci budovy Ministerstva vnitra a dalších věcech. My prostě musíme ty výdaje snížit a ty úspory někde najít a už teď máme představu, kde ušetříme 4 procenta,“ řekl Rakušan.

„Ale najít úsporu těch 100 miliard, jak tvrdí koalice Spolu, to bude určitě těžké, my jako koalice PirSTAN jsme pracovali s možnou úsporou 60 miliard, takže to se budeme muset v rámci těch finančních týmů na to podívat a společně poté postupovat,“ řekl Rakušan, že cíle koalice Spolu jsou nesplnitelné.

„Určitě se bude dát ušetřit na dotační politice, kdy by se v době ekonomické recese nemusely vyplácet dotace těm největším holdingům, které to díky svému kapitálu přežijí a spíše pomoci těm středním a menším podnikům, které počítají ztráty z doby covidové a mnohdy bojují o přežití,“ přidal jednu z variant kde ušetřit.

Rakušan je dle svých slov připraven hlasovat pro odebrání pravomocí prezidenta. „Máme tu odborný posudek, určitě nikdo nemůže říct, že by vedení Ústřední vojenské nemocnice bylo nějak podjaté, takže ten článek 66 je namístě použít. Bylo by to poprvé v historii České republiky, ale je potřeba zdůraznit, že ty kompetence by byly odebrány jen po dobu, kdy není prezident schopen funkci vykonávat. Tady nikdo nezbavuje prezidenta Zemana jeho funkce, pouze dočasně dává pravomoci ostatním ústavním činitelům,“ ubezpečil Rakušan na závěr.

