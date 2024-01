Rakušanovo „plácání“: Mohlo to být ještě horší. „Nechápu, proč to dělal.“ „Ukecl se.“

reklama

Karviná a Sokolov. Dvě města na zcela opačných koncích republiky, která ale trápí velmi podobné problémy. Do obou se vypravil ministr vnitra Vít Rakušan na první dva díly své „Debaty bez cenzury“.

Turné, které má být součastí nové komunikační strategie hnutí STAN připravené slovenským marketingovým expertem Michalem Repou, tvůrcem kampaně Zuzany Čaputové, vyvolalo rozporuplné reakce.

V Karviné na Rakušana lidé křičeli, že je fašista, v Sokolově zase, že patří do vězení. Na české X to vedlo k závěru, že s touto „lůzou“ se skutečně diskutovat nedá, a k obdivu nad Rakušanovou odvahou.

Jiní poznamenávali, že nejspíš právě o toto Rakušanovi šlo a jeho slova ve skutečnosti nejsou určena publiku v sále, ale jeho fanouškům, kteří se do čtyřkových hospod mohou přenést prostřednictvím živého streamu, který hnutí STAN z každé debaty vysílá.

Zaznívá kritika, že na Rakušanových show bez cenzury ve skutečnosti nikdo nechce debatovat. Odpůrci přijdou Rakušanovi říct, že podle nich patří do vězení, a on ukáže svým městským liberálním voličům, že se „vidláků“ nebojí, a rozčílení diváci mu jen udělají kompars.

Podle Vadima Petrova je to ale zcela legitimní záměr.

„Proč komparz,“ nechápe Vadim Petrov. „Je to, jako když přijede umělec z Prahy, pouť nebo Berousek se cvičenými medvědy. Nebo bouračka na dálnici. Prostě se lidi přijdou na něj podívat,“ myslí si.

Jenže toto hraní rolí se toto pondělí v Sokolově zvrtlo, když Rakušan nečekaně vypustil informaci, která okamžitě měla závažný dopad na akciové trhy.

Musí se vyplatit...

Jeden z diskutujících se předsedy STAN zeptal, proč se stát nepokusí bojovat s drahými energiemi tím, že by ovládl společnost ČEZ, a měl tak prostor ovlivňovat cenu. A ministr vnitra nečekaně oznámil, že se tento složitý krok skutečně připravuje. „Není to úplně jednoduchá transakce, ale vláda o tom jedná. Připravuje se to, jsou tam minoritní akcionáři, kteří se musí vyplatit. Já doufám a myslím, že to ještě naše vláda stihne,“ sdělil na mikrofon.

Protože se jeho debata vysílala živě, informace se okamžitě dostala k finančním trhům, které reagovaly prudkým nárůstem akcií ČEZ.

Těch momentálně stát vlastní 70 procent, zbylých 30 je obchodováno na burze.

Zestátnění v podobě vyplacení menšinových akcionářů by státu přineslo možnost flexibilnější reakce a strategičtějšího plánování, ale také by samozřejmě nebylo zadarmo.

Reagovali i politici z koalice, kteří okamžitě ujistili, že zestátňování ČEZ rozhodně není na pořadu dne a v rámci vlády na něm žádná dohoda uzavřena nebyla. Premiér Petr Fiala vyzval: „Bylo by dobré, abychom se takto ve vládě nepřekvapovali a všichni více dbali na společný konsenzus“. On sám prý před vyvlastňováním preferuje „volný trh a kapitalismus“.

A aby to bylo ještě zajímavější, po skončení debaty první vicepremiér Rakušan sedl k síti X a svůj výrok dementoval.

„Během debaty s občany v Sokolově jsem řekl, že naše vláda chystá stoprocentní ovládnutí energetické společnosti ČEZ. Vláda uvažovala o odkoupení výrobních částí společnosti v době extrémně vysokých cen energií. V tuto dobu žádné takové kroky neprobíhají. V zápalu debaty jsem uvedl nesprávnou informaci, a za to se omlouvám,“ uvedl.

Vyřčená slova už se ale nedala vzít zpět. Možnost vykoupení třiceti procent akcií energetického gigantu rozkývalo akciový trh, na což sarkasticky zareagovala i Burza cenných papírů. Ta na sociální síti připomněla Rakušanův výrok z nedávného reklamního videa.

„Já vůbec nechápu, proč se k tomu vyjadřoval, když o tom zjevně nic neví,“ říká pro ParlamentníListy.cz ekonom Vladimír Pikora. Následné vysvětlování, že šlo o omyl a ministr neměl informace, bylo podle něj ještě větší lapsus. „On říká, že neměl aktuální informace? Klíčová informace je, zda na to stát bude mít. A to se týká veřejných financí, které vláda řeší neustále, častěji než cokoliv jiného,“ připomíná Vladimír Pikora.

Ten považuje za mimořádné štěstí, že Rakušanovo povídání se odehrálo večer, když už byla zavřená burza. „Říct to o pár hodin dřív, tak tím mohl způsobit skutečný problém,“ vysvětluje ekonom. V tu chvíli by se dal očekávat skutečně strmý pád akcií. „V takové situaci by asi musel zasáhnout burzovní dozor, dokud by se nevysvětlilo, jak to je,“ vysvětluje burzovní praxi.

Naštěstí se nejasnost podařilo vysvětlit předtím, než burza v úterý ráno otevřela.

Dopady tedy budou pouze dlouhodobé, a to do důvěryhodnosti celé České republiky. „Komentoval to celý svět, zabývající se ekonomikou. A řada lidí, když to vidí, tak si řekne: Má smysl v této zemi investovat, když tam ministři vedou takové úvahy? Neměl bych radši své peníze investovat vedle ve Varšavě?“ přibližuje pro ParlamentníListy.cz Pikora. A podotýká, že vláda si do programového prohlášení psala, jak zahraniční investice v této zemi podpoří. Rakušan je však vyloženě odradil.

Více přemýšlet, co svými výroky působí...

Kromě vzruchu na trzích Rakušanovo „uřeknutí“ podle některých poznamená i vztahy ve vládě. Zde se s velkým pochopením nesetkala celá aktivní kampaň hnutí STAN, rozjetá po Novém roce. Podle některých narušuje dosavadní atmosféru ve Fialově koalici, která si zakládala na tom, že navenek zachovává klid.

„Pan Rakušan by měl více přemýšlet, co svými výroky působí,“ uvedl pro ParlamentníListy.cz politolog Lukáš Valeš.

Česká politika se ale podle něj celkově vyznačuje tím, že mnozí nedokážou držet jazyk za zuby a domýšlet důsledky svých slov.

Politickým dopadem podle docenta Valeše bude pnutí v koalici, protože Vít Rakušan nejen opět potvrdil, že mu je košile volebního úspěchu STAN bližší než koaliční kabát, ale současně pouští informace o řešeních, na kterých se vláda ještě nedohodla.

„Z makroekonomického pohledu to může mít za důsledek snížení důvěry ve stát a státní instituce,“ říká pro ParlamentníListy.cz ekonom Miroslav Novák, analytik společnosti AKCENTA CZ.

Mediální analytik Jiří Mikeš ale připomíná také ten aspekt, že o vykupování minoritářů a ovládnutí ČEZ státem si „štěbetali všichni vrabci na střeše“. A nejspíš i proto měla Rakušanova slova takovou odezvu, jednalo se o informaci, které navzdory následnému dementi mnozí jsou ochotni uvěřit.

„Myslím, že to, co řekl včera ministr vnitra, je popis reality. Že v tom ‚zápalu boje‘ řekl pravdu,“ uvedl pro Českou televizi Michal Šnobr, zástupce menšinových akcionářů ČEZ a expert na energetiku.

„I když se možná ukecl, tak je taky možné, že to k něčemu povede,“ myslí si Jiří Mikeš. Podle něj vláda se současným stavem, kdy vyrábíme levně energii pro Německo, něco dělat musí. „My to vyrobíme levně a pošleme do Německa, kde si k tomu někdo dá přirážku, nikdo vůbec neví jakou, no to je zoufalost a zločin,“ říká někdejší vlivný hráč českého reklamního trhu Jiří Mikeš.

„S tím ČEZ bych to nepřeceňoval, řeči se vedou a voda teče, pokud by měla jeho slova vyvolat paniku mezi investory, zaslouží si, aby o nějaké peníze přišli,“ přidává se Vadim Petrov.

Vladimír Pikora je ale ohledně vládních ambicí na vykupování akcionářů skeptický. „Názor odborné veřejnosti je takový, že stát na to především nemá. Bavíme se asi o 200 miliardách, které by to vykoupení minoritních akcionářů stálo. A za druhé, že stát není dobrý hospodář. Kdyby byl ČEZ plně státní, tak by to přineslo nejistotu do mnoha věcí. Například do toho, zda jeho ekonomické kroky nejsou ovlivňovány politikou. Minoritní akcionáři byli v tomto směru vnímáni jako dozor,“ vysvětluje pro ParlamentníListy.cz Vladimír Pikora.

